Всемирный Экономический Форум опубликовал исследование «Понимание ценности медиа»

Во время подготовки этого исследования были опрошены люди из Китая, Германии, Индии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Вот некоторые цифры:

— 23,6 часов. Столько в среднем проводят люди за просмотром и чтением медиа в неделю.

— 60% потребителей новостей являются вовлечёнными пользователями (платят за новости или оформили бесплатную регистрацию на новостных ресурсах).

— 16% платят за доступ к новостному контенту. 44% платят за доступ к развлекательному контенту.

— 61% молодых людей (в возрасте от 16 до 34 лет) платят за развлекательный контент.

— 22% людей старше 55 лет платят за развлекательный контент.

— По всему миру 53% пользователей готовы платить за новостной контент и 71% — за развлекательный.