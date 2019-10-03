Всероссийская декада льготной подписки пройдет с 3 по 13 октября

Почта России объявила о начале традиционной декады льготной подписки. С 3 по 13 октября на подписку и доставку периодических печатных изданий действует скидка в размере 40 процентов.

Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог Почты России, будет снижена на 10 процентов, а региональных – на 15 процентов. Для других изданий сумма скидки составит от 5 до 10 процентов.

Льготная подписка включает в себя 1500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, а также в отделении почтовой связи.

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