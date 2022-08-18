Всероссийский Фестиваль детских СМИ пройдет в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Волшебное слово» будет проходить с 10 по 12 сентября в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной, по адресу: г. Нижний Новгород. ул. Звездинка, 5.

Цель мероприятия – продвижение и популяризация детского и юношеского чтения, стимулирование развития детской прессы, поддержка новых и молодых изданий в сегменте детских СМИ, поощрение активных участников конкурса детских СМИ «Волшебное слово».

В Фестивале примут участие ведущие детские, юношеские издания страны, эксперты рынка, журналисты, библиотекари.

Программой Фестиваля предусмотрено:

– подведение итогов и награждение победителей Конкурса детской прессы;

– проведение «разбора полетов» (эксперты жюри ответят на все вопросы конкурсантов, прокомментируют свои оценки, дадут полезные советы);

– презентация детских СМИ издателями;

– организация выставки детских изданий участников Фестиваля;

– проведение круглых столов и мастер-классов для издателей и детей.

В рамках деловой программы издатели журналов, газет или электронных СМИ для детей, а также руководители организаций дополнительного медиа образования для детей и подростков обменяются опытом работы, обсудят актуальные проблемы, стоящие перед детским сегментом издательской отрасли, и перспективы его развития.