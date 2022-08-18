Всероссийский Фестиваль детских СМИ пройдет в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Волшебное слово» будет проходить с 10 по 12 сентября в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной, по адресу: г. Нижний Новгород. ул. Звездинка, 5.
Цель мероприятия – продвижение и популяризация детского и юношеского чтения, стимулирование развития детской прессы, поддержка новых и молодых изданий в сегменте детских СМИ, поощрение активных участников конкурса детских СМИ «Волшебное слово».
В Фестивале примут участие ведущие детские, юношеские издания страны, эксперты рынка, журналисты, библиотекари.
Программой Фестиваля предусмотрено:
– подведение итогов и награждение победителей Конкурса детской прессы;
– проведение «разбора полетов» (эксперты жюри ответят на все вопросы конкурсантов, прокомментируют свои оценки, дадут полезные советы);
– презентация детских СМИ издателями;
– организация выставки детских изданий участников Фестиваля;
– проведение круглых столов и мастер-классов для издателей и детей.
В рамках деловой программы издатели журналов, газет или электронных СМИ для детей, а также руководители организаций дополнительного медиа образования для детей и подростков обменяются опытом работы, обсудят актуальные проблемы, стоящие перед детским сегментом издательской отрасли, и перспективы его развития.
Источник: СППИ ГИПП