ВШЭ отрицает запрет на прохождение практики в СМИ-иноагентах

Вечером во вторник, 7 декабря, студентка четвертого курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Татьяна Колобакина написала в Facebook, что вуз запретил студентам проходить практику в ИП и организациях, которые признаны иностранными агентами. Пресс-служба вуза заявила, что в НИУ ВШЭ нет такого запрета на прохождение практики в организациях и СМИ.

Как рассказала Колобакина, запрет следовал из письма, которое было разослано куратором практики по корпоративной почте. В распоряжении «Ъ» есть копия документа «Алгоритм прохождения практики», где содержится это упоминание. Однако позже из онлайн-версии документа это уточнение пропало, говорит госпожа Колобакина.

«Такие решения не принимались ни на уровне ректората, ни на уровне факультета, — пояснили в вузе. — Вместе с тем студенты действительно получили письмо, содержащее ошибочные, неверные сведения. Ошибка менеджера по практике, отправлявшего письмо по своей инициативе и без согласования со своим руководством, связана с неверным пониманием законодательства».