ВШЭ прекратила сотрудничество с редактором отдела политики «Новой газеты»

Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Об этом сам Мартынов узнал утром во вторник, 11 августа.
«Из уважения к выжившим и солидарности с павшими, я не буду комментировать причину произошедшего», - написал журналист в Facebook.
Формально с ним просто не продлили контракт, который заканчивается в конце августа.
«Самое ужасное в происходящем для меня - это запрет на общение со студентами Вышки. Поэтому я обращаюсь к студентам: дорогие друзья, на этом история не заканчивается», - считает Кирилл Мартынов.
Ранее ВШЭ таким же образом рассталась еще с пятью преподавателями.
Источник: Лениздат.ру