Газета «Всходы»: стараемся помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Редакция газеты «Всходы» активно занимается реализацией социально значимых проектов. Проводим мы их для того, чтобы быть в центре общественной жизни Нагайбакского района, чтобы помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И «ЗЕМЛЯНКЕ»
В прошлом году, незадолго до 9 Мая, газета «Всходы» совместно с телевидением, находящимся при редакции, организовала акцию «Землянка», в ходе которой призвала всех жителей вспомнить о наших ветеранах. В кабинете главного редактора натянули по всей стене маскировочную сетку, обустроив таким образом подобие землянки. Там предполагалось записывать выступления. По традиции журналисты первыми приняли участие в акции, спев под гитару песню «Темная ночь» всем коллективом, и обратились к жителям района, чтобы они приходили в нашу «Землянку» и записывали обращения к ветеранам.
Не всегда наши акции «выстреливают», иногда жители относятся к ним без энтузиазма, но в этот раз реакция последовала ошеломляющая. К нам в «Землянку» стали приходить десятки людей: малыши из детского сада рассказывали стихи о войне, школьники пели песни. Приходили и взрослые — как по отдельности, так и целыми коллективами художественной самодеятельности. Весь апрель и май в редакции звучали песни и стихи для ветеранов. Репортажи о «Землянке» публиковались в каждом номере газеты. А в программе «Нагайбакская неделя» еженедельно выходили сюжеты с выступлениями. Акция вызвала большой общественный резонанс. Итогом ее стал выпуск комплектов из пяти дисков «Землянки», куда мы включили всех выступавших. Эти диски затем себе на память покупали участники акции.
Огромный отклик среди читателей газеты вызвала и акция «Поделись капелькой добра», которая была организована в поддержку семьи Исаевых. Глава семьи Денис Исаев внезапно заболел раком мозга. И семья оказалась в катастрофическом положении: мужчина слег и не мог работать, а жене Марине тоже пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за ним. При этом семья ранее взяла ипотечный кредит, из которого была выплачена лишь малая часть.
Редакция газеты подняла вопрос о том, чтобы погашение кредита было произведено за счет страховой фирмы, ведь при взятии ипотеки они были застрахованы на такие случаи. Тему поддержали областные средства массовой информации, даже был показан сюжет в телепрограмме «Человек и закон». После этого представители банка ответили, что кредит будет погашен страховой фирмой.
Также редакция просила поддержать семью материально, ведь на поездки на лечение и реабилитацию в Москву необходимы были большие средства. Читатели начали сбор денег, перечисляя их на карту Исаевым. Таким образом было собрано более 140 тысяч рублей. Семья Исаевых очень благодарна всем, кто поддержал ее морально и материально.
Аналогичную акцию провели по поддержке онкологического больного Михаила Платонова, для которого было собрано более 60 тысяч рублей.
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ДЕДЕ МОРОЗЕ
Но если такие благотворительные акции проводят многие редакции, то акция «Тепло — одинокому сердцу» стала уникальным проектом. Ее мы проводим уже второй год подряд. Суть акции в том, что накануне новогодних праздников журналисты обращаются к жителям района с просьбой поздравить одиноких стариков. Ведь в преддверии Нового года все внимание обычно уделяется детям, а о стариках, у которых нет детей или они разъехались по дальним краям, никто не вспоминает.
Редакция газеты «Всходы» решила исправить эту ситуацию. По традиции журналисты своим участием первыми открывают акцию. Вот и в этот раз, нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой и взяв с собой подарочные пакеты от спонсора мероприятия — компании «СИТНО», журналисты газеты «Всходы» поехали к престарелым жительницам. Бабушки были растроганы и от души благодарили журналистов.
Примеру газетчиков последовали и представители других профессий. К одиноким престарелым наведались с поздравлениями полицейские, пожарные, школьники, артисты художественной самодеятельности и другие юные и взрослые жители Нагайбакского района, которые поздравили одиноких бабушек и дедушек, проживающих в их селе, и даже навестили тех, кто лежал в это время в больнице, организовав там небольшой концерт для всех пациентов.
Постоянно редакция пропагандирует и здоровый образ жизни. В газете регулярно выходят статьи на спортивную тему. А перед 9 Мая мы проводим традиционную легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Всходы», собирающую несколько сот участников и болельщиков.
На протяжении всего года редакция уделяет внимание благоустройству. Поэтому почти в каждом номере газеты мы публикуем материалы, посвященные этой теме в рамках полосы, которая так и называется — «Благоустройство». Но мы не только «пишем, что видим», а ежегодно объявляем собственную акцию по благоустройству, выявляя самых ленивых, тех, кто не убирает свою территорию, и приводя в пример те предприятия, организации и жителей, которые содержат все в порядке. В этот раз мы назвали акцию «Цвети, Нагайбакский край». Суть ее в том, что мы призвали жителей района принять участие в украшении сел. Еще в феврале мы попросили всех закупить семена цветов, чтобы вырастить рассаду. А весной стали сообщать о том, кто какие клумбы обустроил, кто поленился, а кто активно включился в акцию.
Этот проект мы внесли в субсидию Роспечати, так как считаем, что он важен для жителей района и реализация его принесет большую пользу. Средства, полученные на реализацию проекта, позволят и дальше освещать эту важную тему. В рамках проекта мы опубликовали серию статей о том, что нужно сделать в процессе благоустройства. Например, статьи о реконструкции парка Победы в Фершампенуазе. О том, что парк зарос старыми деревьями и его нужно привести в порядок. Статьи обсуждались в социальных сетях. Некоторые жители были против рубки деревьев, опасаясь, что это нанесет вред экологии. После широкого обсуждения, в том числе и на страничке газеты в социальной сети, районными властями было принято решение оставить часть деревьев, а взамен спиленных посадить более благородные породы.
О ДОХОДАХ И ГОСПОДДЕРЖКЕ
Именно таким небольшим районным газетам, как наша, очень важна государственная поддержка. Ведь источники финансирования районок тают с каждым днем. Рекламный рынок на селе очень мал и в последние годы проседает еще больше. Подписка также сокращается, так как люди переходят к потреблению информации через интернет. И доходы от публикации нормативно-правовых актов местных властей тоже скоро уйдут, так как уже продвигается закон о возможности публиковать НПА в интернете. Такая проектная форма финансирования наиболее оправданна для СМИ, так как компенсирует реальные затраты и идет на пользу обществу.
Сегодня наши доходы формируются за счет подписки через «Почту России», собственной подписки, продажи газеты в торговых точках, рекламы, публикации нормативных актов. На проведение конкурсов и районной эстафеты задействуются спонсорские средства.
Поскольку «Почта России» постоянно снижает тираж, мы решили организовать собственную службу доставки. До этого уже начали распространять газету в торговых точках некоторых поселков. А теперь решили распространять газету через курьеров. Но желающих работать курьерами во всех поселках Нагайбакского района не нашлось. В данное время доставка организована в пяти селах района, где к курьерам постепенно обращается все больше желающих получать газету через редакционную подписку.
Чтобы привлечь внимание к газете, мы также организуем акцию «Всходомания». В газете публикуем специальные купоны, которые читатели должны собирать. А затем проводим аукцион, разыгрываем призы, которые можно выкупить на собранные купоны. Акция очень нравится читателям, они просят провести ее снова.
Что касается рекламы, то ее объемы постепенно падают, так как снижается общее число предпринимателей — их и так очень мало на селе. А те, кто остается в бизнесе, считают себя «раскрученными» и не нуждающимися в рекламе или дают рекламу в интернете.
О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В своей газете мы часто публикуем письма читателей, которые рассказывают о каких-либо событиях или поднимают злободневные для их поселков проблемы. Но наиболее тесные связи у редакции сложились в социальных сетях, где мы размещаем активные ссылки на статьи с сайта. Особенно активно газетные статьи обсуждаются на страничке газеты в социальной сети «Одноклассники». Здесь жители откликаются почти на все публикации, а острые заметки вызывают бурные споры.
Иногда на сайте газеты мы проводим опросы по различным актуальным проблемам. Например, по очистке улиц от снега. На сайте пользователи дают краткие ответы, а затем на страничке в «Одноклассниках» обсуждают, где хорошо, где плохо чистят, а также присылают фотографии. В такой форме проводили опросы о вывозе твердых бытовых отходов, работе репетиторов, участии в голосовании на выборах и многие другие. Самые интересные ответы используются при публикации статей на эти темы. За обсуждением всегда старается следить и районная администрация, и если какая-либо проблема становится критической, глава района поручает подчиненным заняться решением наболевшего вопроса.
Аудитория в социальных сетях составляет значительную массу — группы газеты «Всходы» с группами Нагайбакского телевидения, которое также относится к редакции, составляют около 15 тысяч человек. В то время как общая численность населения Нагайбакского района — 18 900 человек. То есть мы охватываем значительную часть района и большое количество земляков, живущих за его пределами.
В последнее время удается хоть немного монетизировать соцсети. На них мы размещаем платные объявления, что стоит значительно дешевле, чем в газете.
О ПРОБЛЕМАХ
Больше всего мешает излишняя забюрократизированность нашего государства. Проверки Роскомнадзора и других ведомств иногда приводят к штрафам. А соблюсти досконально все нюансы законодательства просто нереально. Введение в действие, например, очередного новшества о кассовых аппаратах поставит вне закона курьеров, которые осуществляют подпис ку и доставку газеты в селах, а обеспечить всех их кассовыми аппаратами, каждый из которых стоит около 20 тысяч рублей, — значит просто разорить редакцию. j