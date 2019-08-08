Газета «Всходы»: стараемся помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Огромный отклик среди читателей газеты вызвала и акция «Поделись капелькой добра», которая была организована в поддержку семьи Исаевых. Глава семьи Денис Исаев внезапно заболел раком мозга. И семья оказалась в катастрофическом положении: мужчина слег и не мог работать, а жене Марине тоже пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за ним. При этом семья ранее взяла ипотечный кредит, из которого была выплачена лишь малая часть.

Редакция газеты подняла вопрос о том, чтобы погашение кредита было произведено за счет страховой фирмы, ведь при взятии ипотеки они были застрахованы на такие случаи. Тему поддержали областные средства массовой информации, даже был показан сюжет в телепрограмме «Человек и закон». После этого представители банка ответили, что кредит будет погашен страховой фирмой.

Также редакция просила поддержать семью материально, ведь на поездки на лечение и реабилитацию в Москву необходимы были большие средства. Читатели начали сбор денег, перечисляя их на карту Исаевым. Таким образом было собрано более 140 тысяч рублей. Семья Исаевых очень благодарна всем, кто поддержал ее морально и материально.

Аналогичную акцию провели по поддержке онкологического больного Михаила Платонова, для которого было собрано более 60 тысяч рублей.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ДЕДЕ МОРОЗЕ

Но если такие благотворительные акции проводят многие редакции, то акция «Тепло — одинокому сердцу» стала уникальным проектом. Ее мы проводим уже второй год подряд. Суть акции в том, что накануне новогодних праздников журналисты обращаются к жителям района с просьбой поздравить одиноких стариков. Ведь в преддверии Нового года все внимание обычно уделяется детям, а о стариках, у которых нет детей или они разъехались по дальним краям, никто не вспоминает.

Редакция газеты «Всходы» решила исправить эту ситуацию. По традиции журналисты своим участием первыми открывают акцию. Вот и в этот раз, нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой и взяв с собой подарочные пакеты от спонсора мероприятия — компании «СИТНО», журналисты газеты «Всходы» поехали к престарелым жительницам. Бабушки были растроганы и от души благодарили журналистов.