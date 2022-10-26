Вслед за коммерческим директором Собчак Сухановым задержан экс-главред «Татлера» Романовский

В рамках дела коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Об этом РБК сообщил источник в полиции.

Коммерческий директор Собчак подозревается в вымогательстве. Уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки — отказ от упоминания негативной информации. По информации Baza, Романовский проходит по одному делу с Сухановым. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет.

Однако по данным ТАСС Собчак уехала из России и сейчас находится на территории Литвы. По данным собеседника агентства, журналистка уехала из страны в ночь на среду. Она выехала в Литву через Белоруссию.

Напомним, что накануне прошли обыски в загородном доме Ксении Собчак в Московской области. Их связывают с делом против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, которого задержали накануне вечером. Источник РБК сообщил, что в доме по месту жительства Кирилла Суханова также прошли обыски. Тогда Ксения Собчак назвала происходящее «очередным давлением на журналистику».​