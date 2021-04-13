Вступил в силу приказ, обязывающий представителей СМИ носить отличительные знаки

Надевать ярко-зеленые жилеты и бейджи установленного образца журналисты должны на публичные мероприятия.

Согласно установленным нормам, к ним относятся собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Приказ Роскомнадзора об утверждении знаков отличия вступает в силу с 13 апреля.

Теперь представители СМИ должны будут находиться на митингах только в специальных жилетах и с бейджами, на которых будут размещены идентификационные данные.

Бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На ней должны быть размещены идентификационные данные журналиста, в том числе фотография, Ф.И.О., наименование СМИ, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия. Надпись «Пресса» должна быть размещена в верхней части бейджа и при этом должна занимать не менее 5% площади.

Специальный жилет должен быть изготовлен из ткани повышенной видимости с элементами из светоотражающих материалов, что обеспечит видимость журналиста в дневное и ночное время. Жилеты должны быть исключительно неонового зеленого цвета. На них должна располагаться надпись «Пресса» в черном цвете.

«Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста», — говорится в документе.