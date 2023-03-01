Вступил в силу запрет Роскомнадзора пользоваться иностранными мессенджерами для предоставления услуг

С 1 марта вступают в силу обновления в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Российские организации больше не смогут использовать популярные иностранные мессенджеры для предоставления некоторых услуг.

Роскомнадзор предоставил список организаций: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.

Документ ограничивает для госструктур и банков использование иностранных мессенджеров. Так, через них нельзя более пересылать платежные документы, персональные данные граждан России, сведения о переводах и вкладах в банках.

Кроме того, запрещается подключать к иностранным сервисам системы по переводу денег.