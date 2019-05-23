ВТБ готов потратить на рекламу в прессе и интернете почти 18 млн рублей

На портале государственных закупок появился тендер банка ВТБ на оказание рекламно-информационных услуг в средствах массовой информации и интернете.

Начальная цена тендера 17,7 млн рублей, заявки на конкурс можно подавать с 21 по 31 мая, окончательные итоги тендера будут подведены 28 июня. Участниками могут стать представители малого и среднего предпринимательства.

В специальном приложении перечислены газеты, журналы и сайты, где победитель тендера должен будет разместить рекламные материалы. Среди них: «Ведомости», «Известия», «Коммерсант», РБК, «Российская газета», «Банковское обозрение», «Бизнес-журнал», порталы: banki.ru, bankir.ru, rzd-partner.ru, TAdviser.ru и прочие.