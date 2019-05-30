ВТБ намерен продать долю в «Медиалогии»

ВТБ собирается продать дою в ООО «Медиалогия», разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа. Об этом говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал, передает Интерфакс.

Банковская группа приобрела 63 % «Медиалогии» в январе 2019 года. До того основным компании была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75 %) и Сергею Мацоцкому (25 %). После сделки у Мацоцкого осталось 21% «Медиалогии», у ее гендиректора Александра Волкова — 16 %.

В ВТБ этот актив рассматривают как инвестицию, предназначенную для перепродажи, вероятность которой оценивается как высокая, говорится в отчетности. Ранее в группе отмечали, что «Медиалогия» может быть потенциально интересен крупным IT-компаниям, а также в перспективе может заинтересовать крупные медиахолдинги за счет развиваемых компанией проприетарных технологий цифрового маркетинга с высокой точностью таргетирования конкретных адресатов рекламных сообщений.

«Медиалогию» создали в 2003 году на IT-платформе IBS. В 2017 году ее выручка, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 668,5 млн рублей против 577 млн рублей годом ранее, чистая прибыль составила 41 млн рублей. В 2017 году компания выплатила 35,5 млн рублей дивидендов.