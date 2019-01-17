ВТБ получил контроль в «Медиалогии»

ВТБ приобрел 63 % в ООО «Медиалогия», разработчике одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на госбанк.

До этого основным владельцем компании была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75 %) и Сергею Мацоцкому (25 %). Волков и Мацоцкий остались миноритариями «Медиалогии» (16 % и 21 % соответственно).

«Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация СМИ и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ», — цитирует пресс-служба ВТБ первого зампреда банка Юрия Соловьева.

ВТБ не раскрывает стоимость сделки. Представитель Медиалогии от комментариев отказался