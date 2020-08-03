Александр Губский, VTimes: «Это в чистом виде гражданский акт»

В июле этого года бывшая команда газеты «Ведомости» заявила о запуске нового медиа под названием VTimes. Полностью проект заработает осенью, но уже сейчас материалы можно читать на их телеграм-канале. Основателями медиа стали бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и другие сотрудники, уволившиеся из издания после конфликта с новым главным редактором и перехода газеты к новому собственнику. ЖУРНАЛИСТ пообщался с Александром Губским и выяснил, как в период кризиса запустить новое медиа, сделать его коммерчески перспективным и какие платформы позволят быстрее всего собрать читателей.

— В апрельской колонке для «Ведомостей» вы писали, что позиция медиа на рынке и его капитализация определяются именно журналистами, которые многие годы создают качественный продукт. Можно ли этот тезис назвать точкой опоры для создания «VTimes»? Ожидаете ли вы, что аудитория «Ведомостей» так или иначе пойдет за вами?

— Конечно, мы ожидаем, что значительная часть аудитории «Ведомостей» придет в «VTimes». В предыдущем издании изменилась редакционная политика, а значит и ушла площадка для дискуссий. Мы создаем «VTimes», потому что не забываем про тех читателей, кто был с нами в течение многих лет. Мы хотим взять лучшее, что было в старых «Ведомостях» с точки зрения отношения к фактам и общения с источниками. При этом нам важно учесть потребности новой, в том числе более молодой аудитории.

Мы понимаем, что общество меняется, и механизм потребления информации теперь другой. Если люди пятидесяти лет привыкли читать, то более молодое поколение не столько читает, сколько слушает и смотрит. Поэтому, естественно, с самого начала мы будем выпускать подкасты. А затем, возможно, и видео. Но в каком виде — это пока вопрос. Вообще, по специальности я радийный журналист. И для меня понятно, как делается этот тип контента.

— Когда мы говорим о подкастах, то подразумеваем, что их слушают люди 20-30 лет. Какие темы более интересны этой части вашей аудитории?

— Я не думаю, что основными слушателями наших будущих подкастов будут двадцатилетние. Все же мы деловое СМИ и будем обсуждать экономическую повестку. Разве молодых людей будут волновать вопросы налогового планирования? Впрочем, этой аудитории, думаю, будут интересны темы экологии, ответственного потребления, вопросы о человеческом капитале. Будем пробовать и смотреть уже по ходу.

— У «VTimes» уже есть аккаунты в фейсбуке, твиттере, инстаграме и в телеграме. Удивительно, что за неделю вы собрали на своем телеграм-канале более 7,5 тысячи подписчиков. Очевидно, соцсети могут послужить для решения разных задач: увеличения трафика на сайт или укрепления собственного комьюнити. Для чего соцсети нужны проекту и как вы будете их развивать?

— То, что за такое небольшое количество времени мы собрали столько подписчиков у себя на канале, — показатель нашей репутации. Мы 20 лет делали лучшее деловое СМИ страны, и понятно, почему ожидания от нас столь высоки. Однако мы не ожидали, что уже в первые дни мы увидим такие цифры.

Соцсети — пока единственный вариант продвижения, потому что основной сайт сейчас представляет собой только лендинговую страницу и находится в разработке. По телеграму у нас, например, цифры больше, нежеле в фейсбуке, из чего можно сделать вывод, что телеграм будет нашей основной платформой. Многим легче читать материалы именно в телеграм-формате, и мы готовы удовлетворить этот запрос. Но мы постараемся в ближайшее время все наши материалы целиком отображать и на сайте, потому что понимаем, что кому-то по-прежнему удобно читать тексты с компьютера.