Александр Губский, VTimes: «Это в чистом виде гражданский акт»

Один из основателей «VTimes» — о том, почему читатели будут жертвовать на их медиа и неподцензурную информацию о стране и бизнесе
В июле этого года бывшая команда газеты «Ведомости» заявила о запуске нового медиа под названием VTimes. Полностью проект заработает осенью, но уже сейчас материалы можно читать на их телеграм-канале. Основателями медиа стали бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и другие сотрудники, уволившиеся из издания после конфликта с новым главным редактором и перехода газеты к новому собственнику. ЖУРНАЛИСТ пообщался с Александром Губским и выяснил, как в период кризиса запустить новое медиа, сделать его коммерчески перспективным и какие платформы позволят быстрее всего собрать читателей.
— В апрельской колонке для «Ведомостей» вы писали, что позиция медиа на рынке и его капитализация определяются именно журналистами, которые многие годы создают качественный продукт. Можно ли этот тезис назвать точкой опоры для создания «VTimes»? Ожидаете ли вы, что аудитория «Ведомостей» так или иначе пойдет за вами?
— Конечно, мы ожидаем, что значительная часть аудитории «Ведомостей» придет в «VTimes». В предыдущем издании изменилась редакционная политика, а значит и ушла площадка для дискуссий. Мы создаем «VTimes», потому что не забываем про тех читателей, кто был с нами в течение многих лет. Мы хотим взять лучшее, что было в старых «Ведомостях» с точки зрения отношения к фактам и общения с источниками. При этом нам важно учесть потребности новой, в том числе более молодой аудитории.
Мы понимаем, что общество меняется, и механизм потребления информации теперь другой. Если люди пятидесяти лет привыкли читать, то более молодое поколение не столько читает, сколько слушает и смотрит. Поэтому, естественно, с самого начала мы будем выпускать подкасты. А затем, возможно, и видео. Но в каком виде — это пока вопрос. Вообще, по специальности я радийный журналист. И для меня понятно, как делается этот тип контента.
— Когда мы говорим о подкастах, то подразумеваем, что их слушают люди 20-30 лет. Какие темы более интересны этой части вашей аудитории?
— Я не думаю, что основными слушателями наших будущих подкастов будут двадцатилетние. Все же мы деловое СМИ и будем обсуждать экономическую повестку. Разве молодых людей будут волновать вопросы налогового планирования? Впрочем, этой аудитории, думаю, будут интересны темы экологии, ответственного потребления, вопросы о человеческом капитале. Будем пробовать и смотреть уже по ходу.
— У «VTimes» уже есть аккаунты в фейсбуке, твиттере, инстаграме и в телеграме. Удивительно, что за неделю вы собрали на своем телеграм-канале более 7,5 тысячи подписчиков. Очевидно, соцсети могут послужить для решения разных задач: увеличения трафика на сайт или укрепления собственного комьюнити. Для чего соцсети нужны проекту и как вы будете их развивать?
— То, что за такое небольшое количество времени мы собрали столько подписчиков у себя на канале, — показатель нашей репутации. Мы 20 лет делали лучшее деловое СМИ страны, и понятно, почему ожидания от нас столь высоки. Однако мы не ожидали, что уже в первые дни мы увидим такие цифры.
Соцсети — пока единственный вариант продвижения, потому что основной сайт сейчас представляет собой только лендинговую страницу и находится в разработке. По телеграму у нас, например, цифры больше, нежеле в фейсбуке, из чего можно сделать вывод, что телеграм будет нашей основной платформой. Многим легче читать материалы именно в телеграм-формате, и мы готовы удовлетворить этот запрос. Но мы постараемся в ближайшее время все наши материалы целиком отображать и на сайте, потому что понимаем, что кому-то по-прежнему удобно читать тексты с компьютера.
Соцсети будут нужны, в том числе и для трафика на сайт, но мы не хотим на этом замыкаться. Если кому-то удобнее читать в телеграме, а не на сайте, то зачем в этом отказывать читателю? Если будет запрос, то мы будем размещать рекламу и в телеграме. Почему нет? Это точно так же, как и с подкастами. Если делать хорошо, то реклама может быть и там.
— Тем не менее, в этом году медиалидеры замечают, что доходы от рекламы падают. Например, «The New York Times» рассказывал о потере около 15% выручки от рекламы. Более того, в своей апрельской колонке вы сами говорили, что число подписок на «Ведомости» с каждым годом растет, и что люди готовы голосовать за качественную информацию собственными деньгами. Почему, несмотря на тенденции, вы выбрали другую стратегию?
— Главным источником нашего финансирования будут пожертвования от клуба друзей и реклама. И как в эту конструкцию вписать еще и платную подписку? Контент на сайте и в соцсетях будет бесплатный. Но члены клуба друзей будут регулярно ежемесячно делать добровольные взносы, что позволит нам улучшать продукт.
— Получается, чтобы у этого клуба друзей не было возможности влиять на информационную повестку в своих целях, этим людям будут оказаны иные привилегии. Надо же как-то сказать условное «спасибо»?
— Да, думаю это «спасибо» будет не условное, а вполне себе осязаемое. Варианты, как это сделать, у нас есть. Самая простая аналогия в моих глазах — это клубы друзей музеев. Ты платишь какой-то членский взнос и имеешь право зайти в кафе, первым посетить выставку. Как ты можешь оказывать влияние на музейную политику? Это не предполагается. Это в чистом виде гражданский акт. Если ты считаешь, что неподцензурная информация о происходящем в стране и бизнесе, — это общественное благо, то ты оказываешь поддержку. Если же тебе не нравится, как работают и как пишут эти люди, то, собственно, не помогаешь им.
— Сколько человек, как вы ожидаете, будет составлять ваше комьюнити: десять, сто, тысяча или даже больше?
— Я сейчас боюсь зарекаться. У нас были предполагаемые цифры, но мы видим, что запросы гораздо выше. Поэтому сейчас количество ожидаемых друзей я называть не буду. Вообще примеры, когда система пожертвований эффективно работает, есть и в России, и в мире. Это такие медиа, как нидерландский «De Сorrespondent» или «The Сorrespondent», которые появились несколько лет назад, и существует только за счет пожертвований. У этих медиа нет рекламы, нет институциональных инвесторов, но они остаются качественными изданиями. Да, они общественно-политические, и их повестка отличается от нашей, тем не менее, они успешно работают.
— На сайте «VTimes» указано, что у проекта не будет институциональных или иных ориентированных на прибыль инвесторов. Но при этом сложно представить, как можно без инвестиций запустить новое медиа. Правда ли, что на первых порах вы рассчитываете на поддержку основателя «The Moscow Times» и «Independent Media» Дерка Сауэра? Он, как известно, принимал участие и в становлении «Ведомостей».
— Дерк нам помогает. Он наш советник: не инвестор и не менеджер. Я знаком с ним лично с 95-го года, он нанимал меня на работу, и тогда мы делали газету «Капитал», из которой потом родились «Ведомости». Его опыт бесценен, и мы ожидаем технической поддержки. Понятно, помощь влиятельных людей большими суммами потребует чего-то взамен. Но мы не можем ничего обещать, кроме того, что будем честно работать, информируя общество.
В 99-м году, когда мы создавали «Ведомости», было совсем другое время — другая страна, другая экономика. Многие говорили, что у «Ведомостей» нет будущего, ведь только что прошел сильнейший кризис, страна была банкротом, рубль упал в четыре раза, банки разорились. Мы понимали риски и сложности, которые перед нами стояли, хотя вряд ли мы понимали абсолютно все. Но мы были готовы решать проблемы и считали, что кризис — лучшее время для начала нового дела. Были бы идеи, уверенность и деньги.
«Ведомости» запускались в то же время, что и «Financial Times» в Германии. Нам обещали инвестиции в 10 млн долларов, но все они нам не понадобились, потому что мы начали зарабатывать быстрее. Успех «Ведомостей» был в том, что костяк журналистов к моменту основания уже был. Мы все — и журналисты, и коммерческие сотрудники, — вышли из «Капитала», поэтому корпоративная культура была относительно сформирована. А на немецкоязычную «Financial Times» потратили, если не ошибаюсь, 100 млн евро, но у них так ничего и не получилось, потому что там люди набирались из разных изданий.
При запуске нового проекта важен костяк. У нас он есть. И это не только четыре бывших заместителей редактора «Ведомостей». Есть и другие люди: некоторые раздумывают, другие в стадии перехода. Мы видим, что и бывшие сотрудники «Ведомостей», например, Григорий Кравченко, который создавал дизайн предыдущего сайта vedomosti.ru, теперь вновь работает с нами. Нам пишут и звонят бывшие коллеги по «Ведомостям», которые ушли раньше, но теперь, услышав и увидев новый проект, хотят тоже присоединиться к «VTimes».
— Будет ли вообще у «VTimes» собственная редакция, офис, пространство? Или период карантина показал, что можно эффективно работать онлайн, тем более, что все члены команды уже давно знакомы?
—Какое-то пространство нужно, но ежедневной работы всем коллективом в редакции уже не будет. Мы лишний раз убедились, что работать можно удаленно, хотя личное общение очень важно.
— Собираетесь ли вы расширять коллектив и принимать на работу новых молодых сотрудников?
— Людей без опыта работы — сейчас точно нет, потому что у нас стартап, и нам нужны готовые люди. Понятно, что у нас будет более компактная структура, чем была в предыдущем издании. Сейчас просто некогда будет учить совсем молодых, которые делают только первые шаги в журналистике, а дальше посмотрим. Ведь очевидно, что нужна и свежая кровь, и новый взгляд.