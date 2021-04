Александр Губский, VTimes: «"Догма" не была постулатом, но в ней была правильно описана практика журналистики»

— Какую роль в прежних «Ведомостях» играла «Догма»? Была ли она реальным документом, который задавал стандарты качественной журналистики?

— Конечно, именно так и было. Поэтому «Ведомости» все эти годы были успешными. Газету создавали The Financial Times и The Wall Street Journal, они привнесли ту западную культуру журналистики, которой никогда не было в России. Журналистику в России создал Петр I, начав выпускать «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания». Петр был издателем, редактором и даже корреспондентом. Для него «Ведомости» были инструментом пропаганды, он таким образом продвигал свои реформы. С тех пор так и повелось, что журналист в России всегда искал новость, а потом сам объяснял, почему она хорошая или плохая. В западной традиции журналистики все совсем не так. Есть новости и мнения. Когда журналист или эксперт высказывает свое мнение по той или иной проблеме, это именно мнение, а новости — это другое. Журналист находит новость, проверяет ее, связывается со всеми сторонами, причастными к событию, и дает читателю максимально объективную картину. А читатель сам делает вывод, хорошо это или плохо.

Наши «Ведомости» работали именно по этим стандартам. Если возникали вопросы, то они были не идеологические, типа про этого человека нельзя писать плохо, а про этого можно (или про эту компанию). Они были именно смысловые. Бывали такие случаи, когда редактор говорил журналисту: ты все-таки не доделал статью, нужно здесь проверить и здесь. На что получал в ответ: «Нет, что вы, все хорошо, все правильно». А после проверки убеждался, что редактор был прав, и статья в результате другая получалась. «Догма» не была постулатом, но в ней была правильно описана практика журналистики.

— Получается, что до «Догмы» в России вообще не было редакционных стандартов?

— Именно что журналистских стандартов в СССР точно не было — а я учился в МГУ еще в СССР и советскую журналистику застал. Газета была коллективным пропагандистом, агитатором и организатором — так учил Владимир Ильич Ленин. Конечно, это определение никакого отношения к журналистике не имеет, оно имеет отношение только к пропаганде. А это два разных ремесла.

— Ведомостям кто-то последовал?

— Пытались многие. «Известия» запустили полосу «Мнения», «Коммерсантъ» в конкуренции с «Ведомостями» зашевелился. Но дальше появились политические ограничения, одно за другим медиа начали прижимать и прижимать. Начали с телевидения, у которого самая большая аудитория, а дальше прошлись по всем медиа. Поэтому все серьезные и большие СМИ, которые с разной степенью успеха выполняли запрос общества на проверенную и неангажированную информацию, сменили владельцев. Все поменялось, деградировало. Бренды остались, но понятно, что теперь информация подается по-другому.

— «Догма», наверное, нуждалась в реформировании, так как многие вещи, которые там были прописаны, технологически устарели со временем?

— «Догма» определяла в первую очередь базовые принципы работы журналиста: нужно связаться с обеими сторонами конфликта, у новости обязательно должны быть два независимых источника информации, не связанных между собой и т. д. Она именно про это, а не про дистрибуцию контента, не про социальные сети или RSS. Когда «Догма» писалась (последняя ее версия, кажется, датирована 2006 годом), бумага превалировала над цифрой и в доходах, и в аудитории. Когда мы оказались в цифре, можно было бы дописать какие-то технологические моменты (а потом их переписывать, поскольку технологии продолжают развиваться), но они к стандартам не имеют отношения. С точки зрения стандартов журналистики неважно, какими техническими средствами распространяется твой контент, важно, проверяешь ты информацию или не проверяешь, либо сам ее выдумываешь.

— Сейчас мы читаем уже VTimes. И у этого нового медиа есть свои редакционные принципы. Что в них нового?

— Принципиально нового ничего заложить нельзя, потому что все сюжеты уже придуманы в античном мире или раньше. Вы видите, что это не «Догма», что это принципы. Но все равно нам нужно было себя позиционировать как-то, объяснить, кто мы и про что мы. Потому что сказать, что это бывшая команда «Ведомостей», недостаточно. Хотя про «Ведомости» мы уже не вспоминаем, надо двигаться вперед. Поэтому, как видите, там есть какие-то вещи про стандарты, но есть смысловые вещи, про что мы хотим рассказывать, что мы считаем важным в нынешнем мире. У нас появились новые темы: экология, изменение климата, «зеленый переход»… И мы видим, что мы с этим стопроцентно попали в точку, поэтому мы глобальное издание на русском языке. Да, мы маленькие, понятно, что с «Ведомостями», которые мы 20 лет строили, нас пока не сравнить, но мы надеемся, что такими не останемся. Поэтому мы у The Financial Times в партнерах. Можно сказать, что профессионалами мы уже приняты и какой-то частью читательской аудитории тоже. Но, как любое медиа, мы хотим, чтобы наш труд был востребован как можно большим числом читателей.

— С этой целью вы привлекли в качестве советника Дерка Сауэра, который в свое время был в числе создателей «Ведомостей»? Он знал о том, что произошло с газетой? Это же его детище.

— Он был не просто в числе создателей. Именно благодаря ему «Ведомости» — проект, в котором акционерами стали The Financial Times и The Wall Street Journal, — в 1999 году вообще состоялись. Именно Дерк усадил за один стол двух конкурентов и убедил их начать совместный бизнес в России. Когда прошлым летом мы с коллегами ушли из газеты, то созвонились с Дерком, и в результате получился проект VT.

— А почему вы называете VT проектом, а не изданием и не СМИ?

— Слово «издание», мне кажется, больше относится к печатной прессе. СМИ VT назвать я не могу, потому что по российским законам мы не является СМИ, так как у нас нет регистрации. Мы подадим на получение лицензии, когда закончим все корпоративные юридические процедуры. VT, конечно, именно медиапроект, а не пропаганда и не агенты.

— «Ведомости» славились колумнистами: Сонин, Гуриев, Гусейнов. Они перешли к вам?

— Да, конечно. Гуриев сделал цикл своих интервью «Как нам обустроить Россию, прекрасную Россию будущего». Видеоверсию интервью он опубликовал в своем канале и на «Дожде», а текстовую версию — у нас. Команда колумнистов VTimes — сильнейшая: нам продолжают писать эксперты, с которыми мы сотрудничали годами, плюс к нам пришли новые интересные авторы. Так что тут можно не скромничать: наш раздел «Мнения» — совершенно точно лучший в стране.

— В «Ведомостях» часть контента была закрыта, и поэтому многие комментарии дочитать было нельзя бесплатно. У вас основной источник финансирования — это пожертвования от читателей. И вы пишете, что это общемировой тренд. А в России он тоже работает?

— Посмотрите, сколько проектов сейчас собирают деньги. Тут два тренда. С одной стороны, люди говорят, что мы не будем платить за контент, с другой стороны, проверенную информацию, которой можно доверять, найти сложно. В России тренды разнонаправленные существуют. Для нас как для нового делового издания было бы самонадеянно сразу ввести плату за контент. Мы создали Клуб друзей VT и будем, естественно, его расширять. И это не разовая акция, а наша стратегия.