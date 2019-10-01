Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается

Судьба программы с участием Ксении Собчак, запуск которой на «Первом канале» был анонсирован в новом сезоне, по словам самой телеведущей, неизвестна. Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Собчак должна была стать ведущей программы «Пусть говорят», но выход передачи с ее участием в эфир оказался под вопросом, поскольку стороны еще не согласовали финансовые условия.

«Причины, почему проект с моим участием до сих пор не вышел в эфире «Первого канала», мне неизвестны. Но совершенно точно они никак не связаны с вознаграждением за мою работу в качестве ведущей. Обо всех финансовых условиях мы с руководством «Первого канала» давно договорились», – заявила «Ведомостям» Собчак.

По словам Собчак, запуск программы планировался в новом телевизионном сезоне. О подробностях проекта Собчак не рассказала, сославшись на договоренности с вещателем, предполагающие, что детали программы до ее выхода в эфир не раскрываются. Все остальные вопросы Собчак переадресовала «Первому каналу». В пресс-службе «Первого канала» отказались от комментариев.

В середине сентября издание Baza сообщило, что Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят». «Первый канал» опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер шоу с участием Собчак, не раскрывая названия передачи. Программу «Пусть говорят» с 2005 по 2017 г. вел Андрей Малахов. В 2017 г. он перешел на «Россию 1», где стал ведущим шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». После этого ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов.

В мае 2019 года Собчак стала одним из генеральных продюсеров телеканала «Супер». С 2014 г. она возглавляла российский журнал L'Officiel. Собчак баллотировалась на пост президента России в 2018 г. и заняла четвертое место. На период участия в избирательной кампании Собчак приостанавливала исполнение обязанностей главреда L’Officiel. Она покинула этот пост в декабре 2018 г., а в марте 2019 г. призналась, что издатель Александр Федотов до сих пор не выплатил ей долги по зарплате.

До этого Собчак в разные годы работала на телеканалах и радиостанциях в качестве ведущей и автора программ. Начав телевизионную карьеру с реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, Собчак со временем стала ведущей общественно-политических программ и ток-шоу («Госдеп с Ксенией Собчак» на MTV, «Собчак живьем» на телеканале «Дождь»). В начале 2019 г. телеведущая запустила шоу на YouTube, в котором берет интервью у звезд шоу-бизнеса.