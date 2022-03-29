Выпуск «Новой газеты» приостановили после второго предупреждения РКН

«Новая газета» приостанавливает выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания российской военной операции на Украине. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале газеты.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — «до окончания «специальной операции на территории Украины», — говорится в заявлении «Новой газеты».

Роскомнадзор ранее вынес редакции и учредителю издания второе письменное предупреждение.