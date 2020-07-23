Выпуски новостей «Сбербанка» на Ferra.ru будет вести искусственный интеллект Елена

Вслед за Mail.ru виртуального ведущего представили в «Сбербанке». Елена будет вести новости на сайте технического медиа Ferra.ru.

В компании рассказывают, что раньше Елена присутствовала только во внутрикорпоративных коммуникациях «Сбербанка». Информацией о процессе разработки также поделились в телеграм-канале: «Ее изображение — результат работы нейросетевых моделей, обученных на видеозаписях реальной телеведущей».

После обновления медиа назвали себя «первым IT-СМИ с таким форматом регулярной подачи информации».

Видеодебют новой ведущей можно посмотреть здесь.