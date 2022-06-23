Выпуском Harvard Business Review займется издатель Forbes

На сайте Harvard Business Review сообщается, что с 22 июня остановлено издание бумажной и электронной версий журнала «Harvard Business Review Россия»

АО «Бизнес Ньюс Медиа», компания-издатель газеты «Ведомости», 30 июня прекратит выпуск Harvard Business Review в России в связи с истечением срока договора с правообладателем, пишет РБК. Новым издателем Harvard Business Review в России станет Business Insight Media, принадлежащая бизнесмену Магомеду Мусаеву. C 2018 года он также владеет Forbes Russia.

Право издавать HBR перейдет компании Мусаева 1 июля, уточняется в сообщении Business Insight Media, поступившем в РБК. Новый издатель не стремится к быстрым изменениям, понимая, что «приоритетной задачей сегодня является сохранение наработанного клиентского опыта».

На сайте Harvard Business Review пока сообщается о приостановке издания бумажной и электронной версий журнала с 22 июня этого года. Все статьи, опубликованные на сайте в период с 2004 по апрель 2022 года, будут доступны в рамках платной подписки на сайте big-i.ru. Также продолжится публикация на big-i.ru статей российских и иностранных авторов, обзоров иностранной прессы по прежним темам и направлениям.