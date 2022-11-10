Выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась на 29% в третьем квартале

«ВКонтакте» объявил финансовые итоги третьего квартала 2022 года. Выручка компании увеличилась на 21%. Это обусловлено увеличением продаж онлайн-рекламы на 29% (14,5 млрд руб.)

Маркетинговые расходы компании составили 3,4 млрд руб. за третий квартал, они увеличились на 68,3% год к году.

Cкорректированный показатель EBITDA компании вырос на 16% год к году до 9,8 млрд руб. (EBITDA маржа: 30,6%) с улучшением рентабельности почти на три процентных пункта. В VK подчеркивают, что это произошло благодаря росту рентабельности в сегментах «Социальные сети и коммуникационные сервисы» и «Образование» — на 3 и 34 процентных пункта год к году соответственно.

Чистая прибыль холдинга составила 41,2 млрд руб., против 2, 3 млрд руб. чистого убытка годом ранее.