Выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» выросла на 47% в четвертом квартале 2022 года

«Яндекс» отчитался о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2022 год. Общая выручка компании в четвертом квартале увеличилась на 49% год к году и составила 164,8 млрд руб. По итогам 2022 года выручка «Яндекса» выросла на 46% до 521,7 млрд руб.

В четвертом квартале выручка компании в сегменте «Поиск и портал» выросла на 47% год к году, до 69,6 млрд руб.

«Увеличение выручки связано с хорошими результатами «Рекламной сети Яндекса» (в первую очередь за счет роста внутри приложений, а также сайтов-партнеров РСЯ) и ростом рекламной выручки в «Поиске». На результаты также повлияли постоянные инвестиции в развитие рекламных технологий и продуктов, прежде всего для сегмента электронной коммерции, для малого и среднего бизнеса и роста доли на платформе iOS», — отметили в «Яндексе», добавив, что сегмент малого и среднего бизнеса продолжает быть основным драйвером роста выручки.

Общая поисковая доля «Яндекса» в четвертом квартале составила 62,6%, тогда как год назад она была 60,2%, а в третьем квартале 2022 года — 62%.

Напомним, в третьем квартале 2022 года выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» выросла на 45% год к году, составив 60,9 млрд руб. Квартальная выручка компании увеличилась на 46% в годовом выражении — до 133,2 млрд руб.