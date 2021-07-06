Вышел новый подкаст Центра защиты прав СМИ* «Как утекают наши данные и что после этого бывает»

Спамеры, мошенники, вымогатели и государство — все они могут использовать наши персональные данные для обмана, шантажа или преследования. В новом выпуске подкаста «Цифровое средневековье» дизайнер, модель Pornhub, работник метрополитена и TikTok-блогер рассказывают, к чему привели утечки их данных.

Таймкоды

0:33 — Почему мы решили поговорить о защите персональных данных?

1:20 — Как работают спамеры и почему иногда мы сами разрешаем нам звонить?

3:23 — Закон запрещает спам, но почему это не работает? Рассказывает экс-сотрудник ФАС Виталий Попов.

8:22 — И что, мы ничего не можем сделать? Можем! Рассказывает юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

10:17 — Мошенники: как они работают. История от дизайнера из Воронежа.

13:54 — Откуда мошенники могут взять наши данные?

15:47 — Как с помощью наших же данных у нас могут вымогать деньги? История от популярной модели сайта Pprnhub, снимающейся под ником LuxuryGirl.

19:18 — В поле зрения вымогателей не только модели. История о взломе страницы «ВК».

20:55 — Что такое деанон и почему это опасно для всех?

22:32 — Как государство нас деанонит и к чему это приводит? Рассказываем о работниках метрополитена, которых уволили за поддержку Навального.

25:30 — Не обязательно поддерживать Навального, чтобы пострадать из-за Навального. история TikTok-блогера из Сибири, которую не взяли на форум из-за подписки на страницы “неправильных” людей.

28:03 — Что же делать, чтобы защитить наши данные? Мнение эксперта «Роскомсвободы» Владимира Ожерельева.

31:20 — Почему государство очень избирательно защищает наши персональные данные? Рассказывает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

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*Признано Минюстом иностранным агентом

Иллюстрация: shutterstock.com