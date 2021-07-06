Вышел новый подкаст Центра защиты прав СМИ* «Как утекают наши данные и что после этого бывает»

Делимся свежим выпуском
Спамеры, мошенники, вымогатели и государство — все они могут использовать наши персональные данные для обмана, шантажа или преследования. В новом выпуске подкаста «Цифровое средневековье» дизайнер, модель Pornhub, работник метрополитена и TikTok-блогер рассказывают, к чему привели утечки их данных.
Таймкоды
0:33 — Почему мы решили поговорить о защите персональных данных?
1:20 — Как работают спамеры и почему иногда мы сами разрешаем нам звонить?
3:23 — Закон запрещает спам, но почему это не работает? Рассказывает экс-сотрудник ФАС Виталий Попов.
8:22 — И что, мы ничего не можем сделать? Можем! Рассказывает юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.
10:17 — Мошенники: как они работают. История от дизайнера из Воронежа.
13:54 — Откуда мошенники могут взять наши данные?
15:47 — Как с помощью наших же данных у нас могут вымогать деньги? История от популярной модели сайта Pprnhub, снимающейся под ником LuxuryGirl.
19:18 — В поле зрения вымогателей не только модели. История о взломе страницы «ВК».
20:55 — Что такое деанон и почему это опасно для всех?
22:32 — Как государство нас деанонит и к чему это приводит? Рассказываем о работниках метрополитена, которых уволили за поддержку Навального.
25:30 — Не обязательно поддерживать Навального, чтобы пострадать из-за Навального. история TikTok-блогера из Сибири, которую не взяли на форум из-за подписки на страницы “неправильных” людей.
28:03 — Что же делать, чтобы защитить наши данные? Мнение эксперта «Роскомсвободы» Владимира Ожерельева.
31:20 — Почему государство очень избирательно защищает наши персональные данные? Рассказывает директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
Ссылки