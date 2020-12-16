Вышел новый подкаст Центра защиты прав СМИ «От слова к делу: зачем журналистам пикеты»

Журналисты все чаще выходят на пикеты в поддержку своих коллег, которых преследуют. Иван Сафронов, Светлана Прокопьева, Илья Азар — это далеко не полный список тех, в защиту кого представители СМИ выступали в 2020 году. Вместе с правозащитниками, юристами и журналистами, которые поддерживают и которых поддерживают, в новом выпуске подкаста «Цифровое средневековье» разбираемся, зачем нужны пикеты и к чему они приводят.

Гости

Антон Карлинер (Профсоюз журналистов и работников СМИ), Анастасия Лотарева («Такие дела»), Светлана Прокопьева («Север.Реалии»), фотожурналист Виктория Ивлева.

Тайминг

1:05 — Почему мы решили об этом поговорить?

2:06 — Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер — о том, как все началось, и что сейчас.

4:45 — Главред «Таких дел» Анастасия Лотарева — о том, почему она вышла на акцию в поддержку Ильи Азара.

6:36 — Про удачный пример, ощущение уязвимости журналистов и справедливость.

9:21 — Про несправедливость.

10:07 Эффективны ли пикеты?

10:43 — Пикеты как психологическая поддержка человека, попавшего в беду.

13:00 — Светлана Прокопьева — о том, что чувствует журналист, которого поддерживают коллеги.

15:30 — Какая еще поддержка нужна журналистам, которых преследуют?

17:10 — Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова — почему у журналистов часто не остается другого выхода?

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