Вышел новый подкаст Центра защиты прав СМИ «От слова к делу: зачем журналистам пикеты»

Делимся свежим выпуском
Журналисты все чаще выходят на пикеты в поддержку своих коллег, которых преследуют. Иван Сафронов, Светлана Прокопьева, Илья Азар — это далеко не полный список тех, в защиту кого представители СМИ выступали в 2020 году. Вместе с правозащитниками, юристами и журналистами, которые поддерживают и которых поддерживают, в новом выпуске подкаста «Цифровое средневековье» разбираемся, зачем нужны пикеты и к чему они приводят.
Гости
Антон Карлинер (Профсоюз журналистов и работников СМИ), Анастасия Лотарева («Такие дела»), Светлана Прокопьева («Север.Реалии»), фотожурналист Виктория Ивлева.
Тайминг
1:05 — Почему мы решили об этом поговорить?
2:06 — Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер — о том, как все началось, и что сейчас.
4:45 — Главред «Таких дел» Анастасия Лотарева — о том, почему она вышла на акцию в поддержку Ильи Азара.
6:36 — Про удачный пример, ощущение уязвимости журналистов и справедливость.
9:21 — Про несправедливость.
10:07 Эффективны ли пикеты?
10:43 — Пикеты как психологическая поддержка человека, попавшего в беду.
13:00 — Светлана Прокопьева — о том, что чувствует журналист, которого поддерживают коллеги.
15:30 — Какая еще поддержка нужна журналистам, которых преследуют?
17:10 — Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова — почему у журналистов часто не остается другого выхода?
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