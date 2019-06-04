Вышел первый номер новой московской газеты «Столичный курьер»

Вышел в свет первый номер новой московской рекламно-информационной газеты «Столичный курьер». В ближайшие дни газету будут раздавать промоутеры на центральных улицах столицы, около станций метро и на перекрестках в автомобильных пробках. А основная часть тиража — более 1 млн экземпляров — будет доставлена в почтовые ящики москвичей. Газета распространяется бесплатно.

«Столичный курьер» выходит на рынок СМИ рекордным для своего сегмента тиражом — 1 500 000 экземпляров. Заявленный график выхода — 1 номер в месяц, что заметно выделяет издание на фоне остальных рекламных газет. Ценовая политика позволяет сотрудничать с изданием как крупным рекламодателям, так и небольшим фирмам.

В газете, помимо рекламной информации, представлены рубрики «Интервью со звездой», «Новости Москвы», «Здоровье и красота», «Недвижимость», «Строительство и ремонт», «Мебель и интерьер», «Деньги и бизнес», «Автомобили и запчасти», «Работа и учеба», «Товары и услуги», «Интернет и гаджеты», «Туризм и отдых», «Животные и растения», «Дача и огород», «Советы и лайфхаки», «Афиша, досуг в городе», «Гороскоп», «Сканворд» и др. Также в каждом номере будут присутствовать объявления от частных лиц, которые публикуются бесплатно.

Как сообщается в пресс-релизе, у «Столичного курьера» нет ограниченной целевой аудитории, схема распространения издания обширна, и ее читателем (а, следовательно, потребителем рекламируемых услуг) может стать любой житель или гость столицы, независимо от возраста, пола, национальности и социального статуса. Газету можно будет встретить и на улицах, и в поездах, и в магазинах эконом-класса, и в элитных ресторанах. Также будет осуществляться адресная рассылка газет Почтой России руководителям столичных предприятий. При этом, согласно маркетинговым исследованиям, каждый экземпляр газеты просматривают 3-4 человека, таким образом даже с учетом доставки в руки потребителя всего 70 % тиража издания (допустимая погрешность), аудитория каждого выпуска «Столичного курьера» составит более 3 млн человек.

Скачать PDF первого номера газеты можно на официальном сайте издания.

Источник и фото: press-release.ru