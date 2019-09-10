Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский н на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что хочет остаться в профессии и готов продолжить свою работу:

Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт.

Вышинский рассказал, что, по его мнению, опыт не бывает плохим или хорошим:

Это прожитая часть моей жизни, это встречи с людьми, это понимание того, что происходит в стране, поскольку я видел это не только из кабинета главного редактора.

Он добавил, что уверен в том, что этот опыт ему пригодится и что ему есть, что рассказать.