Вышинский планирует восстановить редакцию и продолжить журналистскую работу

Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что не собирается оставлять профессию. По его словам, ему много есть что сказать, что он и собирается сделать:
Я буду писать. Я точно буду заниматься журналистикой.
Он добавил, что суд не наложил на него ограничений в сфере журналистики, однако, уточнил он, его редакция была разрушена украинскими силовиками.
Журналист заключил, что планирует подумать над тем, чтобы восстановить редакцию.
Вышинского освободили из-под стражи 28 августа. Киевский апелляционный суд постановил освободить его под личное поручительство:
Мне предстоят судебные процессы, это плановые судебные процессы. Единственное что — я буду приходить на эти суды в Подольский районный суд собственным ходом, а не приезжать в автозаке с наручниками на руках. То, к чему я готовился и к чему готов. Я буду защищать свою правоту в украинском суде.
Источник: РЕН ТВ