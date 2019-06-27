Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что ему поступают предложения баллотироваться на выборах в Верховную раду. Текст его письма опубликовал на своей странице на Facebook адвокат Андрей Доманский:

Спасибо большое за доверие, но сегодня я не готов уйти из профессии, которой я отдал больше 25 лет, и заняться политикой, пусть даже и в новых условиях, которые начали формироваться в стране с приходом новой президентской команды.

Вышинский отметил, что был и остается журналистом, и высказал уверенность в том, что ему удастся доказать абсурдность предъявляемых ему обвинений:

Убежден, что сейчас, когда с каждым днем во власти будет оставаться все меньше людей из бывшей команды Порошенко, которые оказывали политическое давление на суд, моя невиновность станет очевидной и для украинского правосудия.

Доманский подтвердил, что его клиенту поступало много предложений от разных политических сил Украины о включении в списки партий «даже в первых рядах».