Как студенты Вышки сделали Телеграм-канал про экономику и кое-что еще

Кроме проектного обучения, я думал о совершенно ином подходе к обучению деловой журналистике — нужно было переориентироваться на массового читателя. Когда мы говорим об этой сфере медиа, то чаще всего уходим в рассуждения о необходимости подобного контента для аудиторного сегмента b2b, то есть для специалистов порой узкоспециализированных (топ-менеджеры, предприниматели, финансисты и т.п.). Тогда как обычного человека (сегмент b2c) оставляют на самом краю этого медиаполя. Мое первое проектное предложение заключалось в том, чтобы студенты Вышки этот пробел устранили, сориентировались на молодую аудиторию, создали новый медиапродукт деловой направленности на популярной платформе — в Телеграме.

Что такое «Экономическая жвачка» и как она работает

В январе 2021 года мы сформировали первую команду студентов НИУ ВШЭ со всех образовательных программ (это крайне важно: проект реализуется на базе департамента медиа, но участвуют в нем не только студенты программ «Журналистика» и «Медиакоммуникации»). На установочной встрече мы попытались сформировать единую цель и поставить задачи — сделать телеграм-канал об экономике, в котором простым и ясным (человеческим!) языком объяснялись бы сложные финансовые истории, которые важны массовой аудитории.

В течение двух месяцев шло моделирование будущего медиа — ребята исследовали референсы, среду студенческих медиа, проводили соцопросы среди студентов, чтобы понять, что интересует молодых людей по теме экономики. Кроме того, в феврале и в марте 2021 года команда активно разрабатывала визуальный образ, думала над редакционным стандартом, верстала контент-план на первый месяц работы.

Главная особенность проекта — студенты отказались от новостного освещения экономики, сосредоточившись только на форматах объяснительной журналистики. «Скажи «Нет!» новостям, но «Да!» эксплейнерам (то есть объясняющим форматам))» — основной лозунг всех наших летучек.

25 марта 2021 года команда официально запустила свой телеграм-канал «Экономическая жвачка» (https://t.me/moneygum). «Тексты будут читаться быстро и легко — все равно что пожевать жвачку!» – сказал тогда первый главный редактор проекта Макар Половинка.

«Экономическая жвачка» стала частью большого факультетского проекта «Лаборатории деловой журналистики» (https://cmd.hse.ru/businessmedia/), которая включила в себя и работу Клуба деловой журналистики, студенческого медиа, реализацию и выпуск инструкции по проверке деловой информации, а также подготовку нового учебника. Кстати, инструкция (https://cmd.hse.ru/businessmedia/news/495088666.html) — тоже итог проектной работы студентов Вышки. По сути, это гайд по фактчекингу, который написали ребята под руководством главного редактора газеты «Ведомости» Ирины Казьминой. Эта инструкция была также включена в редакционную практику «Жвачки». Кроме того, мы собираемся опубликовать ее в приложении к будущему учебнику.

Темы и форматы «Жвачки»

Главная установка по темам у редакции была следующая: «Мы освещаем те истории, которые влияют на человека, который идет сейчас по улице». Но оказалось, что нынешняя экономическая повестка вся ведет к массовому читателю. Поэтому авторы отражали как глобальные инфоповоды, типа ПМЭФ, социально-экономические итоги «Прямой линии» с Путиным, так и локальные темы, например, стартапы вышкинских выпускников. Отдельно ребята пытались сделать текстовые «мини-сериалы» — серии текстов, рассказывающих про одну тему/историю. Например, был «сериал» про историю девушки, которая активно начала заниматься инвестированием. Она рассказывала в материалах, как это происходит пошагово.

Корреспонденты в какой-то момент стали выходить в «поле» и делать даже опросы — например, одним из самых посещаемых материалов стал видеосюжет «Россия вошла в топ-5 стран с самым большим ростом цен на продукты» (www.youtube.com/watch?v=aRRNj9bgXHs&ab_channel=Экономическаяжвачка).