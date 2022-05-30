Как студенты Вышки сделали Телеграм-канал про экономику и кое-что еще

Рассказывает доцент НИУ ВШЭ Михаил Зеленцов
Я пришел в Вышку (НИУ ВШЭ) из индустрии — прямиком из агентства ТАСС, где долгое время возглавлял новостную службу tass.ru. Главной задачей на новом месте работы стало развитие направления «Деловая журналистика», которое практически отсутствовало в Высшей школе экономики — при том, что наша медийная «поляна» сильно заинтересована в новых, современных деловых медиа, которых мало, а сама экономическая повестка при этом сейчас обширная и жесткая.
Руководство Вышки и я совпали в подходе к образованию будущих специалистов — даешь практику, а именно — проектное обучение! Возникла философия обучения деловой журналистике — «Make business journalism great again!».
Деловая журналистика в ВШЭ преподается в нескольких вариантах:
1. Ежегодный гибридный курс «Экономическая журналистика» для студентов-журналистов на 4 года бакалавриата (лекции записаны представителями индустрии в видеоформате; семинары проходят офлайн, на них студенты отрабатывают все форматы этой тематической сферы — от новостей до подкастов и влогов).
2. Инициативное проектное участие в работе редакции студенческого делового медиа полного цикла «Экономическая жвачка».
3. Инициативное проектное участие в ежегодных краткосрочных профильных работах, посвященных деловым медиа (разработка инструкции по фактчекингу, моделирование спецпроекта «Центральные банки и другие финансовые регуляторы: как они работают»).
Сначала мы провели редизайн дисциплины «Экономическая журналистика», а также составили заявку на студпроект для «Ярмарки проектов» — специальной структуры, которая агрегирует все проектные предложения ВШЭ и предлагает их студентам для участия в проектах и последующего учета баллов (зачетных единиц).
Кроме проектного обучения, я думал о совершенно ином подходе к обучению деловой журналистике — нужно было переориентироваться на массового читателя. Когда мы говорим об этой сфере медиа, то чаще всего уходим в рассуждения о необходимости подобного контента для аудиторного сегмента b2b, то есть для специалистов порой узкоспециализированных (топ-менеджеры, предприниматели, финансисты и т.п.). Тогда как обычного человека (сегмент b2c) оставляют на самом краю этого медиаполя. Мое первое проектное предложение заключалось в том, чтобы студенты Вышки этот пробел устранили, сориентировались на молодую аудиторию, создали новый медиапродукт деловой направленности на популярной платформе — в Телеграме.
Что такое «Экономическая жвачка» и как она работает
В январе 2021 года мы сформировали первую команду студентов НИУ ВШЭ со всех образовательных программ (это крайне важно: проект реализуется на базе департамента медиа, но участвуют в нем не только студенты программ «Журналистика» и «Медиакоммуникации»). На установочной встрече мы попытались сформировать единую цель и поставить задачи — сделать телеграм-канал об экономике, в котором простым и ясным (человеческим!) языком объяснялись бы сложные финансовые истории, которые важны массовой аудитории.
В течение двух месяцев шло моделирование будущего медиа — ребята исследовали референсы, среду студенческих медиа, проводили соцопросы среди студентов, чтобы понять, что интересует молодых людей по теме экономики. Кроме того, в феврале и в марте 2021 года команда активно разрабатывала визуальный образ, думала над редакционным стандартом, верстала контент-план на первый месяц работы.
Главная особенность проекта — студенты отказались от новостного освещения экономики, сосредоточившись только на форматах объяснительной журналистики. «Скажи «Нет!» новостям, но «Да!» эксплейнерам (то есть объясняющим форматам))» — основной лозунг всех наших летучек.
25 марта 2021 года команда официально запустила свой телеграм-канал «Экономическая жвачка» (https://t.me/moneygum). «Тексты будут читаться быстро и легко — все равно что пожевать жвачку!» – сказал тогда первый главный редактор проекта Макар Половинка.
«Экономическая жвачка» стала частью большого факультетского проекта «Лаборатории деловой журналистики» (https://cmd.hse.ru/businessmedia/), которая включила в себя и работу Клуба деловой журналистики, студенческого медиа, реализацию и выпуск инструкции по проверке деловой информации, а также подготовку нового учебника. Кстати, инструкция (https://cmd.hse.ru/businessmedia/news/495088666.html) — тоже итог проектной работы студентов Вышки. По сути, это гайд по фактчекингу, который написали ребята под руководством главного редактора газеты «Ведомости» Ирины Казьминой. Эта инструкция была также включена в редакционную практику «Жвачки». Кроме того, мы собираемся опубликовать ее в приложении к будущему учебнику.
Темы и форматы «Жвачки»
Главная установка по темам у редакции была следующая: «Мы освещаем те истории, которые влияют на человека, который идет сейчас по улице». Но оказалось, что нынешняя экономическая повестка вся ведет к массовому читателю. Поэтому авторы отражали как глобальные инфоповоды, типа ПМЭФ, социально-экономические итоги «Прямой линии» с Путиным, так и локальные темы, например, стартапы вышкинских выпускников. Отдельно ребята пытались сделать текстовые «мини-сериалы» — серии текстов, рассказывающих про одну тему/историю. Например, был «сериал» про историю девушки, которая активно начала заниматься инвестированием. Она рассказывала в материалах, как это происходит пошагово.
Корреспонденты в какой-то момент стали выходить в «поле» и делать даже опросы — например, одним из самых посещаемых материалов стал видеосюжет «Россия вошла в топ-5 стран с самым большим ростом цен на продукты» (www.youtube.com/watch?v=aRRNj9bgXHs&ab_channel=Экономическаяжвачка).
Составитель редакционного стандарта и шеф-редактор «Жвачки» Даниил Григоренко в отчете о работе медиа так описал первые опыты: «Как писать об экономике в Telegram так, чтобы это было интересно, сочеталось с пользовательским путем мессенджера и при этом позволяло работать команде наиболее эффективно? <…> Первое, и самое очевидное, что пришло к нам в голову, — это лонгриды. Совсем просто и коротко писать о сложных экономических темах и явлениях практически невозможно. Нужен был формат, который даст волю мысли. Сегодня это один из самых популярных наших форматов, который мы используем для подробных статей и разборов. В качестве платформы для таких материалов был выбран сервис Telegraph. Он отлично встраивается в Telegram, предлагает гибкие возможности для оформления текста, и со временем мы отлично его освоили. <…> Следующим форматом, к которому мы пришли практически сразу, стали карточки. <…> Из этого формата выросло несколько наших самых популярных рубрик, а именно: «Слово недели», «Цифра недели», а также самые разные материалы, раскрывающие те или иные сложные экономические явления и понятия».
Когда твой спикер — топ-менеджер Банка России
В 2021 году в НИУ ВШЭ появилась Базовая кафедра Банка России, с которой начала сотрудничать и Лаборатория деловой журналистики. В определенный момент звезды сошлись так, что и ЦБ, и университет поняли, что нужно показать миру работу кафедры и, кроме того, пообщаться с топ-менеджментом мегарегулятора.
Трем редакторам «Жвачки» удалось поучаствовать во второй части интервью и взять комментарии у спикера — заместителя председателя Банка России Руслана Вестеровского. Для многих, конечно, это был большой стресс, но и первая большая работа — интервью с ньюсмейкером столь высокого уровня, да еще и по своей теме! (https://cmd.hse.ru/businessmedia/news/536476642.html)
Без подкастов никуда!
«Слово», «Цифра недели», а еще и дайджесты (выходит раз в две недели по воскресеньям) стали популярными форматами «Экономической жвачки».
В какой-то момент команда решила экспериментировать и с подкастами. Редакция бронировала студию на факультете, самостоятельно договаривались со спикерами, находила джинглы, делала монтаж. На подкасты всегда больше всего реакций в Телеграме, поэтому команда решила развиваться в этом направлении. Кроме того, у «Жвачки» появилась фирменная вступительная мелодия.
С конца февраля 2022 года редакция начала выпускать новостные сводки о ситуации с экономикой в России и в мире — здесь стало понятно, что «быстрая журналистика» в текущем контексте снова в моде, а читатель поглощает информацию «тоннами телеграм-постов» — у него пока что нет времени на лонгриды.
«Жвачка» развивается — по состоянию на середину апреля 2022 года совокупная аудитория проекта составляет 1900 подписчиков, в марте открылся проект во ВКонтакте (https://vk.com/themoneygum).
Интерактивная глава учебника по экономике
Но проектное обучение будущих экономических журналистов (и не только их) в Вышке не ограничивается выпуском «Экономической жвачки».
Выше мы упоминали про сотрудничество с Базовой кафедрой Банка России. Летом 2021 года департамент медиа предложил кафедре сделать мультимедийный спецпроект наподобие проектов агентства ТАСС. Тема — «Центральные банки и другие финансовые регуляторы: как они работают».
Сам проект — это лендинг (посадочная страница) с большим количеством мультимедийных инструментов: интерактивной картой мира с изображением всех центральных банков и финрегуляторов и их описанием; таймлайном, посвященном созданию российского ЦБ; большим корпусом текстов о природе финансовых регуляторов, видеоинтервью с экспертами и топ-менеджерами банка. И в этом случае команда проекта хотела простым и понятным языком с помощью мультимедиа-средств рассказать о работе важного социально-экономического института страны.
По сути, это большая мультимедийная глава-дополнение к учебнику по экономике про работу финансовых регуляторов. Эта глава может быть полезна как экономистам, журналистам, так и всей массовой аудитории, которая интересуется этим вопросом и даже не отличает пока ЦБ от Сбера.
Помимо проектов, в Вышке работает Клуб деловой журналистики, в рамках которого проходят встречи с разными представителями как медиаиндустрии, так и финансовой среды. Но, как нам кажется, именно работа руками, работа «в поле» (пусть и в университетском и мультимедийном) позволяет сформировать профессиональную культуру современного делового журналиста, а также дает шанс надеяться, что на нашем рынке скоро появятся молодые конкуренты тех же «Ведомостей».