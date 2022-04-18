Вышла книга «Красная зона. Репортерский дневник»

14 апреля в 16.00 в Белом зале Союза журналистов Москвы состоялась презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник».

Это сборник лучших журналистских материалов, которые были опубликованы в период пандемии 2020—2021 гг. в федеральных и московских СМИ: «Аргументы и факты», «Вечерняя Москва», «Известия», «Комсомольская правда», «Москва 24», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Российская газета», ТАСС, ТВЦ, Metro и RT на русском.

Цель создателей сборника — рассказать и напомнить, что происходило в «красной зоне» медицинских учреждений во время острой фазы коронавирусной инфекции в России; о ежедневном подвиге врачей самых разных профилей, не только инфекционистов; в борьбе против COVID-19 были задействованы и студенты медицинских вузов. Книга рассказывает, как ключевые события пандемии были отражены в прессе, репортажах телеканалов и в сети: появление вируса, первые ограничения, разработка вакцины и массовая вакцинация.

Основная информация в книге представлена в виде краткого изложения материалов российских СМИ, объединенных в три раздела: «Неизвестный враг», «Защитить и сохранить», «Понять и обезвредить». Каждый раздел также включает в себя информацию о том или ином этапе пандемии, документальные фотографии, инфографику; цитаты руководителей федеральных служб, политиков (в том числе президента страны и мэра г. Москвы), журналистов, отраслевых экспертов, медиков и ученых. В книге опубликованы семь материалов журналистов «АиФ».

«Все годы пандемии наш журналистский коллектив постоянно готовил тексты, связанные с COVID-19, — вспоминает редактор отдела «Общество» еженедельника «Аргументы и факты» Юлия Тутина. — От первых текстов, которые мы еще в декабре писали с представителями посольства КНР в России — тогда мы даже не представляли, что болезнь придет и в нашу страну, — до репортажей из красных зон, интервью с врачами, которые встали на защиту нашего здоровья. Ковид отступил, но не ушел. А мы можем с гордостью сказать, что наш читатель был самым информированным, получал из первых уст самые полезные советы. Мы и сейчас хотим напомнить нашим читателям: не забывайте о своей безопасности, а главная защита от ковида — вакцинация и ревакцинация».

Выпуск книги осуществлен по инициативе Союза журналистов Москвы при финансовой поддержке Департамента СМИ и рекламы г. Москвы.