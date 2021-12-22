Вышла книга в поддержку акции «Тотальный диктант — 2022»

В книге «Сто текстов о языке. Книга вторая» 46 научно-популярных статей о русском языке и языкознании.

Засоряют или обогащают русский язык такие новейшие заимствования, как каршеринг, абьюз, лоукостер? Кто эти люди, которые пишут словари русского языка, чем они руководствуются и можно ли им верить? И как же учат наш язык иностранцы, если нам самим далеко не все в нем понятно?» — рассказал о книге Владимир Пахомов, научный сотрудник ИРЯ имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта».

Авторы книги — 19 филологов и популяризаторов науки.

В магазинах «Во весь голос» и интернет-магазине ИД «Городец» книга стоит 900 рублей, 500 рублей из которых перечисляется на организацию и проведение акции. На Ozon и Wildberries книга стоит 990 рублей, 410 из которых перечислят «Тотальному диктанту».

В июле 2021 года Минюст РФ объявил внеплановую проверку «Тотального диктанта», придуманного в Новосибирске.

Фонд президентских грантов (ФПГ) отказался выделить средства на проект. «Тотальный диктант» запрашивал около 25 млн рублей при стороннем софинансировании в размере 97 млн. Организаторы назвали это политическим решением.

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