Выставка «Петербургская школа журналистики» открылась в РНБ

Выставка «Петербургская школа журналистики» посвящена 75-летию университетского журналистского образования, она находится в главном здании Российской национальной библиотеке.

Все началось в 1946 году, когда на филологическом факультете ЛГУ было открыто отделение журналистики. Спустя двадцать лет оно стало самостоятельным факультетом, который десять лет назад стал институтом «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» в составе СПбГУ.

— Высокая научная планка, заданная изначально, сохраняется по сей день, факультет выпускает профессионалов своего дела. Так было, так есть, так будет, -подчеркнул гендиректор РНБ Владимир Гронский.

Настоящими легендами стали те, кто стоял у истоков. Александр Бережной — создатель факультета журналистики и первый декан. Борис Вяземский — создатель кафедры производства и оформления газеты, соавтор популярного «Справочника журналиста». Владимир Осинский — один из основателей журналистской специализации «Телевидение и радио», исследователь блокадного радио...

Выставка в стенах РНБ совместная, поскольку у библиотеки и журфака еще с середины 1990-х годов сложились дружеские, партнерские отношения. На выставке есть любопытные свидетельства своего времени. К примеру, датированное ноябрем 1963 года письмо выдающегося ученого-фольклориста профессора ЛГУ Владимира Проппа. В нем он благодарит свою коллегу Валентину Березину за подаренный ему учебник «История русской журналистики XVIII — XIX веков» и отмечает: «В нашей области ничего подобного нет. Мы могли бы написать, но не пишем, потому что нет надежды, что издадут».

— Выставка показывает итоги, в том числе и последних трех постсоветских десятилетий, когда факультет журналистики открывал для себя новые темы, недоступные прежде. В первую очередь они были связаны с журналистикой русской эмиграции и советской цензурой, — отметил почетный профессор СПбГУ Геннадий Жирков, на протяжении четверти века заведовавший кафедрой истории журналистики. Он был членом редколлегии пяти выпусков сборника «Цензура в России: история и современность», издаваемого Российской национальной библиотекой.