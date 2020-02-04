Washington Post снова грозит санкциями журналистам за посты в соцсетях

Сразу после трагической гибели легенды баскетбола Коби Брайанта журналистка Фелиция Сонмес твитнула ссылку на расследование WashPost трехлетней давности, где баскетболиста обвиняли в сексуальных домогательствах. Тогда редакция отстранила Сонмес от работы, но относительно быстро восстановила её, сказав, что твит хотя и не нарушает правила поведения сотрудников редакции в соцсетях, а был просто «не вовремя».

Тогда журналистке начали угрожать в соцсетях. Дошло даже до того, что Сонмес какое-то время скрывалась в неизвестном месте, чтобы спастись от угроз физической расправы.

И это уже не первый такой случай. Daily Beast стало известно, что главред WashPost Марти Барон угрожал уволить одного из своих «звёздных» журналистов, получивших Пулитцера — Уесли Лоури. Причина — посты в соцсетях. В прошлом году Лоури написал в своём твиттере о том, что NYT не упомянула в материале об истории консервативной «чайной партии», что её члены в начале 2010-х годов были в бешенстве от избрания «чернокожего президентом».

Барон тогда сказал, что эти твиты нарушают кодекс поведения в соцсетях и подрывают доверие к изданию. И сказал, что в следующий раз за такое поведение просто уволит журналиста.

И на днях стало известно, что Лоури уходит из газеты, чтобы присоединиться к CBS News.