Washington Post запускает новый проект

Издание Washington Post анонсировало запуск проекта Next Generation, который направлен на привлечение более молодой международной аудитории через новые медиапродукты.

Next Generation возглавят редакционный директор Фиби Коннелли и коммерческий директор Брэдли Лаутенбах. Вместе они разработают стратегическую карту для новой аудитории. Также они будут тесно сотрудничать с репортерами, редакторами, журналистами, лидерами бизнеса и технологами в The Post.

В течение нескольких недель экспериментальный проект привлечет представителей разных отделов компании для собственного продвижения. Планируется, что Next Generation не только поможет найти новую аудиторию, но и усилит влияние журналистики, увеличит доход и повысит заинтересованность Washington Post.