Издание Washington Post запустило новый фактчекинговый проект. На этот раз — про видео.

Manipulated Videos — это платформа для фактчекинга видео. Все видео там поделены на три большие категории.

• Первая категория — отсутствующий контекст. То есть, это видео с вырезанными из контекста фразами и кадрами.

• Вторая категория — перемонтаж. В эту категорию попадают ролики, кадры в которых меняются местами для создания нужных смыслов.

• Третья категория — переделка. Сюда попадают ролики, которые были специально доработаны, чтобы показать нужную картинку.

Все ролики в этих категориях будут помечаться специальными метками.

Деньги на Manipulated Videos WashPost получило от Google News Initiatives.

Иллюстрация: shutterstock.com