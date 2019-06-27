Издание Washington Post запустило новый фактчекинговый проект. На этот раз — про видео.
Manipulated Videos — это платформа для фактчекинга видео. Все видео там поделены на три большие категории.
• Первая категория — отсутствующий контекст. То есть, это видео с вырезанными из контекста фразами и кадрами.
• Вторая категория — перемонтаж. В эту категорию попадают ролики, кадры в которых меняются местами для создания нужных смыслов.
• Третья категория — переделка. Сюда попадают ролики, которые были специально доработаны, чтобы показать нужную картинку.
Все ролики в этих категориях будут помечаться специальными метками.
Деньги на Manipulated Videos WashPost получило от Google News Initiatives.
Источник: mediamedia.me Иллюстрация: shutterstock.com