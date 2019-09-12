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12 сентября 2019

Сен 12, 2019

Клуб
Запись вебинара «Информативность оформления газеты»
Только для членов Клуба Журналиста

Кейсы

Клуб
«Грани»: разбор сайта и социальных сетей
Новостное издание «Грани» осваивает современное сетевое пространство: находки и проблемы 

Профессия

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Журналистам, рассказывающим о масштабных коррупционных схемах, очень важно организовать совместную работу различных новостных о

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