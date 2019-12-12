Мероприятия

Запись вебинара «Проекты для вашей редакции: опыт ИД «Мир Белогорья»

Теги: 
запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

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12 декабря 2019

Дек 12, 2019

Профессия

Клуб молодого журналиста: рецензия
Разбираем рецензию на спектакль первокурсницы журфака для студенческого медиа

Мероприятия

Запись вебинара «Проекты для вашей редакции: опыт ИД «Мир Белогорья»
Только для членов Клуба Журналиста

Медиа, Рынок

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