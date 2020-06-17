Мероприятия
Теги: 
запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
17 июня 2020

Июн 17, 2020

Клуб
Запись вебинара «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может...
Только для членов Клуба Журналиста

Интервью

Андрей Ваганов: «Научпоп — это прививка от мракобесия»
О работе научного журналиста и просветительской миссии научной журналистики во всем мире

Профессия

Клуб
Клуб продвинутого журналиста: самовыражение вместо журналистики
Разбираем текст сайта «Царьград»

Вам будет интересно: