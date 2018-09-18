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Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами» прошел 18 сентября.
Участники узнали:
• Какие 7 шагов необходимо сделать, чтобы наладить видеопроизводство в редакции;
• Как определиться с форматами, которые подойдут вашему изданию;
• Что такое матрица контента и как с ней работать;
• На каких трех китах должно держаться видеопроизводство;
• Как избежать распространенных ошибок и многое другое.
Вместе со спикером участники разобрали несколько кейсов.
Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond
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