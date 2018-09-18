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Russia Beyond
запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами» прошел 18 сентября. 

Участники узнали:

•   Какие 7 шагов необходимо сделать, чтобы наладить видеопроизводство в редакции;

•   Как определиться с форматами, которые подойдут вашему изданию;

•   Что такое матрица контента и как с ней работать;

•   На каких трех китах должно держаться видеопроизводство;

•   Как избежать распространенных ошибок и многое другое. 

Вместе со спикером участники разобрали несколько кейсов.

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond

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Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ МОЖНО ЗДЕСЬ

Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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Только для членов Клуба Журналиста