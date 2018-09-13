Приглашаем на вебинар «Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами»

СПИКЕР:

Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Как в короткие сроки и без дополнительных затрат начать делать видео каждый день?

• Как понять, какое именно видео нужно вашей редакции?

• Как выстроить процесс и оценить результат?

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 900 рублей — для всех.

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ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в сентябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.