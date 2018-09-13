Мероприятия

Приглашаем на вебинар «Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами»

Теги: 
вебинар
журналист

18 сентября, 11:00 (мск). Спикер — Глеб Федоров

СПИКЕР:

Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Как в короткие сроки и без дополнительных затрат начать делать видео каждый день?

•   Как понять, какое именно видео нужно вашей редакции?

•   Как выстроить процесс и оценить результат?

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   900 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в сентябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.

Иллюстрация: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
13 сентября 2018

Сен 13, 2018

Интервью

Газеты от Сахи
Чокуур Гаврильев, замглавы минсвязи Якутии, о сахаязычных печатных СМИ, их проблемах и их миссии 

Мероприятия

Приглашаем на вебинар «Как выстроить видеопроизводство в редакции с...
18 сентября, 11:00 (мск). Спикер — Глеб Федоров

Медиаобразование

На журфак за границу. Куда поехать учиться?
Как получить качественное журналистское образование за рубежом