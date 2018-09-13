Приглашаем на вебинар «Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами»

18 сентября, 11:00 (мск). Спикер — Глеб Федоров
СПИКЕР:
Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Как в короткие сроки и без дополнительных затрат начать делать видео каждый день?
• Как понять, какое именно видео нужно вашей редакции?
• Как выстроить процесс и оценить результат?
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 900 рублей — для всех.
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ВАЖНО:
О других вебинарах, которые пройдут в сентябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.
Иллюстрация: shutterstock.com
Сен 13, 2018