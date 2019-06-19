Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» прошел 19 июня.
Участники узнали:
• почему не стоит гнаться за всеми платформами;
• какие форматы востребованы в 2019 году;
• как работать с фото- и видеоконтентом
• как работать с заголовками в соцсетях.
Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»
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