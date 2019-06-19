Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» прошел 19 июня.

Участники узнали:

• почему не стоит гнаться за всеми платформами;

• какие форматы востребованы в 2019 году;

• как работать с фото- и видеоконтентом

• как работать с заголовками в соцсетях.

Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

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Заходная иллюстрация: shutterstock.com