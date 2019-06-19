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Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» прошел 19 июня.

Участники узнали:

•   почему не стоит гнаться за всеми платформами;

•   какие форматы востребованы в 2019 году;

•   как работать с фото- и видеоконтентом 

•   как работать с заголовками в соцсетях.

Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ

Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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19 июня 2019

Июн 19, 2019

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