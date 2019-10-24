Запись вебинара Глеба Федорова «Объяснительная журналистика, нарративы»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Объяснительная журналистика, нарративы» прошел 23 октября.
Участники узнали:
• как выстраивать историю/нарратив,
• что такое объяснительный нарратив и как сделать его интересным,
• что такое сюжетная арка,
• кто такой герой и какими качествами он должен обладать,
• что нужно почитать, посмотреть, послушать, чтобы научиться делать истории.
Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.
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