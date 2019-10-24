Мероприятия

Запись вебинара Глеба Федорова «Объяснительная журналистика, нарративы»

Теги: 
запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Объяснительная журналистика, нарративы» прошел 23 октября.

Участники узнали:

•   как выстраивать историю/нарратив,

•   что такое объяснительный нарратив и как сделать его интересным,

•   что такое сюжетная арка,

•   кто такой герой и какими качествами он должен обладать,

•   что нужно почитать, посмотреть, послушать, чтобы научиться делать истории.

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond. 

 

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ

Список дополнительных материалов 

Иллюстрация: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
24 октября 2019

Окт 24, 2019

Вам будет интересно: