Запись вебинара Глеба Федорова «Объяснительная журналистика, нарративы»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Объяснительная журналистика, нарративы» прошел 23 октября.

Участники узнали:

• как выстраивать историю/нарратив,

• что такое объяснительный нарратив и как сделать его интересным,

• что такое сюжетная арка,

• кто такой герой и какими качествами он должен обладать,

• что нужно почитать, посмотреть, послушать, чтобы научиться делать истории.

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

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