Вебинар «Сторителлинг: как превратить просто факты в интересную историю»

СПИКЕР:

Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Журналистика активно осваивает развлекательные форматы, а репортажи и расследования конкурируют с кино и видеоиграми. Правило «новостной пирамиды» идеально, чтобы быстро пересказать основные факты события. Но как удержать внимание аудитории, которая привыкла поминутно отвлекаться? Поговорим про использование литературных и жанровых приемов в текстах, а также про структуру изложения.

Когда:

23 октября в 11:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 900 рублей — для всех.

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ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в ноябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.