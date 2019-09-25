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№
от
25 сентября 2019
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Сен 25, 2019
Клуб
Запись вебинара Всеволода Пули «Как прокачать свое СМИ»
Только для членов Клуба Журналиста
Профессия
Новый фильм «Опасные секреты» показал будни британских журналистов
Почему «Опасные секреты» надо рекомендовать к просмотру студентам-журналистам. Осторожно, спойлеры!
Профессия
Советы независимым медиа, сталкивающимся с угрозой безопасности
Три репортера и редактора, имеющие опыт работы в опасных ситуациях, рассказали, как справляются с опасными ситуациями.
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