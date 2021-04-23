Мероприятия

Вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»

Теги: 
вебинар

27 апреля в 11:00 (мск)

СПИКЕРЫ:

•   Вера Южанская, гл. редактор  газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,

•   Светлана Алипова, гл. редактор  газеты «Перекресток», Белая Калитва,

•   Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,

•   Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   подписка,

•   доставка,

•   обратная связь с читателем.

 

КОГДА:

27 апреля в 11:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

•   900 руб. — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru

 
Иллюстрация: shutterstock.com
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Мероприятия

Вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»
27 апреля в 11:00 (мск)

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