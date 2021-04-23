Вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»

27 апреля в 11:00 (мск)
СПИКЕРЫ:
• Вера Южанская, гл. редактор газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,
• Светлана Алипова, гл. редактор газеты «Перекресток», Белая Калитва,
• Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,
• Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• подписка,
• доставка,
• обратная связь с читателем.
КОГДА:
27 апреля в 11:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.
• 900 руб. — для всех.
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