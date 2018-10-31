Вебинар Светланы Кузевановой «Правила размещения медицинской рекламы в СМИ»

Теги: 
вебинар
Окт 31, 2018

СПИКЕР:

Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ. 

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Какие медицинские услуги и товары можно рекламировать:

•   Что такое реклама методов лечения и как ее отличить от рекламы медицинских услуг?

•   Основные требования к размещению медицинской рекламы.

•   Рекомендации юриста и обзор практики ФАС.

 

КОГДА:

8 ноября в 10:30 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   900 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в ноябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.

Источник: shutterstock.com
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