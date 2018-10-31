Вебинар Светланы Кузевановой «Правила размещения медицинской рекламы в СМИ»

СПИКЕР:
Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Какие медицинские услуги и товары можно рекламировать:
• Что такое реклама методов лечения и как ее отличить от рекламы медицинских услуг?
• Основные требования к размещению медицинской рекламы.
• Рекомендации юриста и обзор практики ФАС.
КОГДА:
8 ноября в 10:30 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 900 рублей — для всех.
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ВАЖНО:
О других вебинарах, которые пройдут в ноябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.
Источник: shutterstock.com