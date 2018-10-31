Вебинар Светланы Кузевановой «Правила размещения медицинской рекламы в СМИ»

СПИКЕР:

Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Какие медицинские услуги и товары можно рекламировать:

• Что такое реклама методов лечения и как ее отличить от рекламы медицинских услуг?

• Основные требования к размещению медицинской рекламы.

• Рекомендации юриста и обзор практики ФАС.

КОГДА:

8 ноября в 10:30 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 900 рублей — для всех.

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ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в ноябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.

Источник: shutterstock.com