Рубрика: 
Мероприятия

Приглашаем на вебинар Светланы Кузевановой «Правовые риски публикации фотографий в СМИ»

Теги: 
вебинар
Окт 4, 2018

 

СПИКЕР:

Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Право на изображение: как правомерно публиковать изображения людей, случаи свободного использования изображений, когда необходимо брать согласие и в какой форме оно должно быть.

•   Авторское право в деятельности изданий: правила использования «чужих» фотографий, случаи свободного использования авторского контента.

•   Иные риски публикации фотографий: распространение нецензурной брани, диффамация, вторжение в частную жизнь и экстремизм.  

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   900 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в октябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.

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