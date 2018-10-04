Приглашаем на вебинар Светланы Кузевановой «Правовые риски публикации фотографий в СМИ»

СПИКЕР:
Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Право на изображение: как правомерно публиковать изображения людей, случаи свободного использования изображений, когда необходимо брать согласие и в какой форме оно должно быть.
• Авторское право в деятельности изданий: правила использования «чужих» фотографий, случаи свободного использования авторского контента.
• Иные риски публикации фотографий: распространение нецензурной брани, диффамация, вторжение в частную жизнь и экстремизм.
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 900 рублей — для всех.
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ВАЖНО:
О других вебинарах, которые пройдут в октябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.