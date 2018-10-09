Только для членов Клуба Журналиста
Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Правовые риски публикации фотографий в СМИ» прошел 9 октября.
Участники узнали:
• 3 условия, которые позволяют использовать чужие произведения, не спрашивая согласия и не выплачивая вознаграждение;
• когда можно использовать фото из соцсетей без согласия их владельцев;
• что такое ложный контекст и почему его следует избегать;
• какие правила действуют при использовании фотографий детей;
• почему не стоит использовать фото из пресс-релизов;
• нужно ли заключать договор с владельцем изображения;
• и многое другое.
Спикер: Светлана Кузеванова, юрист центра защиты прав СМИ
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Заходная иллюстрация: shutterstock.com