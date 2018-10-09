Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Правовые риски публикации фотографий в СМИ» прошел 9 октября.

Участники узнали:

• 3 условия, которые позволяют использовать чужие произведения, не спрашивая согласия и не выплачивая вознаграждение;

• когда можно использовать фото из соцсетей без согласия их владельцев;

• что такое ложный контекст и почему его следует избегать;

• какие правила действуют при использовании фотографий детей;

• почему не стоит использовать фото из пресс-релизов;

• нужно ли заключать договор с владельцем изображения;

• и многое другое.

Спикер: Светлана Кузеванова, юрист центра защиты прав СМИ

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Заходная иллюстрация: shutterstock.com