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вебинар

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Правовые риски публикации фотографий в СМИ» прошел 9 октября. 

Участники узнали:

•   3 условия, которые позволяют использовать чужие произведения, не спрашивая согласия и не выплачивая вознаграждение;

•   когда можно использовать фото из соцсетей без согласия их владельцев;

•   что такое ложный контекст и почему его следует избегать;

•   какие правила действуют при использовании фотографий детей;

•   почему не стоит использовать фото из пресс-релизов;

•   нужно ли заключать договор с владельцем изображения;

•   и многое другое.

Спикер: Светлана Кузеванова, юрист центра защиты прав СМИ

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ МОЖНО ЗДЕСЬ

Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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от
09 октября 2018

Окт 9, 2018

Клуб
Запись вебинара ЖУРНАЛИСТА «Правовые риски публикации фотографий в СМИ»
Только для членов Клуба Журналиста

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