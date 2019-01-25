Роспечать проведет бесплатный вебинар «Порядок и условия получения государственной поддержки для печатных СМИ в 2019 году»

30 января 2019 года в 11:00 по московскому времени состоится вебинар «Порядок и условия получения государственной поддержки для печатных СМИ в 2019 году».

Вебинар организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) совместно с Союзом журналистов России.

О возможностях получения государственной поддержки, условиях отбора заявителей и требованиях к участникам отбора расскажут заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Светлана Дзюбинская и начальник отдела периодической печати Роспечати Федор Кожевников. Во время вебинара участники смогут в чате задать интересующие их вопросы и оперативно получить ответы.

Ссылка для участия в вебинаре.

Вход на страницу вебинара будет возможен 30.01.2019 с 10:30 по московскому времени. Необходимо указать имя при входе на страницу вебинара.

Источник: Роспечать

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