Вебинары для сотрудников СМИ 2020

Вебинары — отличная возможность расширить кругозор и получить новые знания дистанционно. Рассказываем, какие вебинары пройдут в апреле-июне этого года. Расписание предварительное и будет пополняться.

14 апреля, 12:00 мск Как мотивировать сотрудников редакции: кнут, пряники и система оплаты труда Ведущий: Олег Шевцов, генеральный директор ИД «Мир Белогорья» (г. Белгород) 28 апреля, 12:00 мск «Неочевидные способы увеличить прибыльность сайта во время пандемии и не только» Ведущий: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io 12 мая, 12:00 мск «Дизайн. Как работать с местной информационной повесткой» Ведущий: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер 19 мая, 12:00 мск «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке» Спикер уточняется 9 июня, 12:00 мск Использование социальных сетей (YT, FB, IG) для эффективной работы в удаленном режиме. К чему готовиться и с чем бороться редакциям. Ведущий: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond 23 июня, 12:00 мск «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация. Успешный кейс» Спикер уточняется

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Записи прошедших вебинаров

Как работает большая удаленная редакция. Опыт Лайфхакера

Спикер: Полина Накрайникова, главный редактор «Лайфхакера»

Как сделать свой сайт прибыльным

Спикер: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io

Соцсети для медиа

Спикер: Илья Лочканов, медиаменеджер, ex-руководитель соцмедиа Сети Городских порталов, Комсомольской правды, Life.ru, владелец сети сообществ в соцсетях.

Как создавать вовлекающий контент

Спикер: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond

Как и зачем журналисту рассказывать истории

Спикер: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond

«Как заинтересовать аудиторию. Эффективный опыт»

Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор ИД «Мир Белогорья» (г. Белгород)

«Объяснительная журналистика, нарративы. Каким должен быть герой, чтобы история о нем зацепила»

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond

«Как не нарушить закон о персональных данных»

Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)

«Как прокачать свое СМИ»

Спикер: Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond The Headlines(RBTH), эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)

«Информативность оформления газеты»

Спикер: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер

«Соцсети - как работать с аудиторией»

Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

«Переупаковка контента для социальных сетей — делаем нативные форматы»

Спикер: Камилла Нигматуллина, зав. кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург), редактор журнала «Журналист»

«Как привлечь аудиторию на сайт и ее монетизировать»

Спикер: Валентина Пермякова, редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо.ру» (г.Ревда, Свердловская область)

«Подкастинг как новый аудиоформат для журналистов и блогеров»

Спикер: Елена Упорова, медиатренер и подкастер.

«Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019»

Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

«Как сделать почтовую рассылку интересной и эффективной»

Спикер: Иван Сурвилло, один из десяти лучших молодых журналистов России 2019 по версии Esquire и автор популярной почтовой рассылки.

«Почта России: развитие сервисов подписки»

Спикер: Марина Кислова, руководитель Департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг Почты России

«Общие требования для любой рекламы»

Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ

«Форматы видео для социальных сетей»

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond

«Онлайн-форматы в современных СМИ»

Спикер: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист»