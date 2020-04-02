Вебинары для сотрудников СМИ 2020

Вебинары — отличная возможность расширить кругозор и получить новые знания дистанционно. Рассказываем, какие вебинары пройдут в апреле-июне этого года. Расписание предварительное и будет пополняться.
14 апреля, 12:00 мск
Как мотивировать сотрудников редакции: кнут, пряники и система оплаты труда
Ведущий: Олег Шевцов, генеральный директор ИД «Мир Белогорья» (г. Белгород)
28 апреля, 12:00 мск
«Неочевидные способы увеличить прибыльность сайта во время пандемии и не только»
Ведущий: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io
12 мая, 12:00 мск
«Дизайн. Как работать с местной информационной повесткой»
Ведущий: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер
19 мая, 12:00 мск
«Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке»
Спикер уточняется
9 июня, 12:00 мск
Использование социальных сетей (YT, FB, IG) для эффективной работы в удаленном режиме. К чему готовиться и с чем бороться редакциям.
Ведущий: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond
23 июня, 12:00 мск
«Стратегия по цифровым доходам и диверсификация. Успешный кейс»
Спикер уточняется
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Записи прошедших вебинаров
Как работает большая удаленная редакция. Опыт Лайфхакера
Спикер: Полина Накрайникова, главный редактор «Лайфхакера»
Как сделать свой сайт прибыльным
Спикер: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io
Спикер: Илья Лочканов, медиаменеджер, ex-руководитель соцмедиа Сети Городских порталов, Комсомольской правды, Life.ru, владелец сети сообществ в соцсетях.
Как создавать вовлекающий контент
Спикер: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond
Как и зачем журналисту рассказывать истории
Спикер: Глеб Федоров, руководитель мультимедиа Russia Beyond
«Как заинтересовать аудиторию. Эффективный опыт»
Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор ИД «Мир Белогорья» (г. Белгород)
«Объяснительная журналистика, нарративы. Каким должен быть герой, чтобы история о нем зацепила»
Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond
«Как не нарушить закон о персональных данных»
Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)
Спикер: Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond The Headlines(RBTH), эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
«Информативность оформления газеты»
Спикер: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер
«Соцсети - как работать с аудиторией»
Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»
«Переупаковка контента для социальных сетей — делаем нативные форматы»
Спикер: Камилла Нигматуллина, зав. кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург), редактор журнала «Журналист»
«Как привлечь аудиторию на сайт и ее монетизировать»
Спикер: Валентина Пермякова, редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо.ру» (г.Ревда, Свердловская область)
«Подкастинг как новый аудиоформат для журналистов и блогеров»
Спикер: Елена Упорова, медиатренер и подкастер.
«Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019»
Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»
«Как сделать почтовую рассылку интересной и эффективной»
Спикер: Иван Сурвилло, один из десяти лучших молодых журналистов России 2019 по версии Esquire и автор популярной почтовой рассылки.
«Почта России: развитие сервисов подписки»
Спикер: Марина Кислова, руководитель Департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг Почты России
«Общие требования для любой рекламы»
Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ
«Форматы видео для социальных сетей»
Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond
«Онлайн-форматы в современных СМИ»
Спикер: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист»