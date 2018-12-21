Вебинары для сотрудников СМИ 2019

Вебинары — отличная возможность расширить кругозор и получить новые знания дистанционно. Рассказываем, какие вебинары пройдут в январе-марте этого года.
«Контент региональной редакции в социальных сетях»
Ведущий: Камилла Нигматуллина, и.о. зав. кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург), редактор журнала «Журналист»
Когда: январь, дата и время уточняются
«Персональные данные в публикациях СМИ»
Ведущий: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)
Когда: февраль, дата и время уточняются
«Онлайн-форматы в современных СМИ»
Ведущий: Камилла Нигматуллина, и.о. зав. кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург), редактор журнала «Журналист»
Когда: февраль, дата и время уточняются
«В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории: сходства и различия Youtube, Facebook, ВК, ОК, Тик-ток, IGTV, Instagram и тп.»
Ведущий: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond
Когда: март, дата и время уточняются
«Почта России: развитие сервисов подписки»
Ведущий: Марина Кислова, руководитель Департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг Почты России
Когда: март, дата и время уточняются
«Общие требования для любой рекламы»
Ведущий: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)
Когда: март, дата и время уточняются
«Форматы видео для социальных сетей»
Ведущий: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond
Когда: март, дата и время уточняются
Регистрация:
Напоминаем, что в апреле состоится Деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития»
Посмотреть записи предыдущих вебинаров можно здесь.
Справки
e-mail: info@jrnlst.ru, тел: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.