Календарь вебинаров для сотрудников СМИ

Вебинары — отличная возможность расширить кругозор и получить новые знания дистанционно. Рассказываем, какие вебинары пройдут в сентябре-декабре этого года.

«Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами» Ведущий: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond Когда: 18 сентября, вторник, 11.00 • Как в короткие сроки и без дополнительных затрат начать делать видео каждый день? • Как понять, какое именно видео нужно вашей редакции? • Как выстроить процесс и оценить результат? «Правовые риски публикации фотографий в СМИ» Ведущий: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж) Когда: 9 октября, вторник, 11.00 В рамках данного вебинара будет проведен обзор основных рисков, возникающих в деятельности изданий, при публикации фотографий:

• Право на изображение: как правомерно публиковать изображения людей, случаи свободного использования изображений, когда необходимо брать согласие и в какой форме оно должно быть. • Авторское право в деятельности изданий: правила использования «чужих» фотографий, случаи свободного использования авторского контента. • Иные риски публикации фотографий: распространение нецензурной брани, диффамация, вторжение в частную жизнь и экстремизм.

«Сторителлинг — как превратить просто факты в интересную историю» Ведущий: Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)

Когда: 16 октября, вторник, 11.00

Журналистика активно осваивает развлекательные форматы, а репортажи и расследования конкурируют с кино и видеоиграми. Правило «новостной пирамиды» идеально, чтобы быстро пересказать основные факты события. Но как удержать внимание аудитории, которая привыкла поминутно отвлекаться? Поговорим про использование литературных и жанровых приемов в текстах, а также про структуру изложения.

«Правила размещения медицинской рекламы в СМИ»

Ведущий: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)

Когда: ноябрь (дата и время уточняются)

• Какие медицинские услуги и товары можно рекламировать:

• Что такое реклама методов лечения и как ее отличить от рекламы медицинских услуг?

• Основные требования к размещению медицинской рекламы.

• Рекомендации юриста и обзор практики ФАС.

«Эффективность регионального издания»

Ведущий: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПБГУ (г. Санкт-Петербург), редактор журнала «Журналист»

Когда: 30 ноября, пятница, 11.00

На вебинаре вы узнаете, как работать для печатной и интернет-версии одновременно, не нанимая дополнительных сотрудников, развиваться в социальных сетях и оставаться на связи со своей аудиторией. Вебинар будет полезен тем изданиям, которые испытывают трудности при работе над двумя продуктами и не видят разницы между созданием газеты и сайта.

• Как грамотно распределить работу по созданию печатного и онлайн продукта?

• Что делать, если не хватает сотрудников для усиления онлайн фронта?

• Зачем нужны паблики/группы в социальных сетях, если они не приносят денег и отнимают время?

«Фактчекинг: как проверять информацию на достоверность»

Ведущий: Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ

Когда: декабрь (дата и время уточняются)

В современном мире очень сложно отличать надежный источник от ненадежного, фейки от фактов, полезную информацию от манипуляций политиков и маркетологов, легко попасть на удочку провокаторов, троллей, пранкеров и прочих агрессивных сетевых персонажей.

Сегодня профессиональной интуиции уже недостаточно — любой может пропустить недостоверную информацию. Каждый, кто участвует в создании и распространении массовой информации должен иметь навыки работы с фактурой (фактчекинг) и источниками, уметь грамотно и логично выстраивать повествование или расследование.

• Источниковедение 2.0: как работать с источниками в цифровых сетевых реалиях.

• Экосистемы мессенджеров: возможности и угрозы для СМИ.

• Эволюция блогеров: чему СМИ нужно у них поучиться.

ВАЖНО:

Участие для членов Клуба Журналиста БЕСПЛАТНОЕ

Регистрация: совсем скоро на сайте появится удобная форма регистрации.

Справки: e-mail: info@jrnlst.ru, тел: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

Организатор: ООО «Медиагруппа «Журналист»

• учредитель и издатель отраслевого журнала «Журналист» и сайта jrnlst.ru;

• учредитель Клуба Журналиста;

• учредитель Всероссийского проекта «Золотой фонд прессы»;

организует и проводит:

• ежегодно международный деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития», выставку прессы;

• международную программу "Журналисты – за диалог и сотрудничество" (деловые поездки руководителей российских СМИ за рубеж с целью изучения и установления деловых и профессиональных контактов);

• образовательную программу для СМИ «Журналист. Знания» (семинары, вебинары) с целью повышения профессионализма;

• отраслевые тематические конкурсы (Главный редактор года, Золотой лотос, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ, Лучшее корпоративное издание и др.);

• акцию «100 добрых дел»;

• PR и рекламные кампании в СМИ;

• издательскую деятельность (книжная продукция, тематические выпуски, спецвкладки).

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